Фонд профінансував державні одноразові допомоги для 16 сімей, чиї рідні померли від профзахворювання на COVID-19, у тому числі і з Чернігівської області

Для родин шістнадцяти медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України сьогодні профінансував одноразові страхові виплати за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 26,48 млн гривень.
Страхову
виплату у розмірі 1 мільйон 702 тисячі 500 гривень профінансовано для сімей
лікаря загальної практики – сімейної медицини, сімейного лікаря і головного
лікаря із Закарпатської області, лікаря загальної практики – сімейного лікаря
із Запорізької області, медичної сестри з Івано-Франківської області, лікаря
загальної практики – сімейного лікаря з Київської області, лікаря загальної
практики – сімейного лікаря зі Львівської області, лікаря з медицини
невідкладних станів з Одеської області, рентгенлаборанта з
Сумської області, а також лікаря-стажиста з терапії з Черкаської області.
Страхову виплату у розмірі 1
мільйон 576 тисяч 500 гривень профінансовано для сімей лікаря-терапевта
з Донецької області, старшої медичної сестри з Івано-Франківської області,
фельдшера з медицини невідкладних станів з Рівненської області, медичної сестри
і медичної сестри терапевтичного відділення з Харківської області, а також лікаря-педіатра дільничного з
Чернігівської області.
Допомоги
перераховані Фондом 10 червня. Кошти надійдуть на рахунки родин упродовж декількох
банківських днів.
Висловлюємо
співчуття близьким і рідним.
Загалом
станом на сьогодні ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
для родин 134 медичних працівників.
Нагадаємо,
розмір зазначеної одноразової допомоги становить 750 розмірів прожиткового
мінімуму, який діє станом на 01 січня календарного року, у якому стався
страховий випадок. З 01 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб планово збільшився з 2 197 гривень до 2 270 гривень.
Після завершення
розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за
наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФССУ в
оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами,
що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні
документи
Прес-служба
виконавчої дирекції Фонду
соціального
страхування України
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