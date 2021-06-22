Легка атлетика
Минулого тижня до Чернігова на чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат прибуло більше трьохсот спортсменів з 21 громади нашого краю.Сновщину представляли 9 бігунів дитячо-юнацької спортивної школи. Є.Кульгейко посів ІІ місце в забігу на 1500 м і IV – на 800. Р.Ломонос на стометрівці покращив особистий рекорд (12,6 сек.). Б.Скорий продемонстрував хороший результат у стрибку в довжину (5 м 13 см).
Вільна боротьба
Чернігів 12 червня став місцем проведення чемпіонату області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2004-2006 рр.н. Поміж 60 учасників за перемогу змагалися і 8 спортсменів зі Сновської громади. Г.Россол у ваговій категорії до 35 кг успішно здолав опір п’ятьох суперників і здобув І місце. У А.Голова (до 35 кг) – ІІІ місце, Р.Дворника (до 38 кг) – І, Н.Труса (до 45 кг) – ІІ, К.Савинського (до 48 кг) – І, Д.Мороза (до 60 кг) – І, Р.Коржавіна (до 71 кг) – І. Вікторія Терещенко (до 45 кг) не мала суперниць жіночої статі, тож боролася з хлопцями і записала до свого активу ІІІ місце.
Футбол
У черговому турі чемпіонату Городнянщини «Ветеран» у виїзному матчі проти «Дібровного» поступився з рахунком 1:2. А «Тайм» теж на виїзді програв команді з села Куликівка (1:4).
У рамках чемпіонату Корюківського району «Тайм» зіграв у гостях в Понорниці й зазнав поразки (1:4) від тамтешнього футбольного клубу.
Ветеранський футбол
Представники Сновська взяли участь у товариському турнірі, який відбувся в селі Куликівка Городнянської громади. (Вік учасників – понад 45 років). Наша команда програла господарям поля (1:3), а зустріч з одеситами звела внічию (0:0).
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