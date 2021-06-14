Правління схвалило проєкт змін до бюджету Фонду

На екстреному засіданні 09 червня правління Фонду соціального страхування України схвалило проєкт змін до річного бюджету Фонду. Зміни затверджені для врегулювання надання Фонду фінансової допомоги у розмірі 400 мільйонів гривень з державного бюджету.
Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 578 було виділено 400 млн гривень для здійснення Фондом соціального страхування України виплат за листками непрацездатності.
Потреба у фінансовій підтримці виникла в ФССУ через стрімке зростання з кінця 2020 року кількості та тривалості лікарняних, пов’язане з пандемією. Зокрема, у травні 2021 року потреба у видатках за лікарняними листками зросла на 815,4 млн гривень, або 125,1 % порівняно з травнем минулого року.
Це призвело до перевищення обсягів потреби у видатках Фонду над доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет ФССУ. Так, у І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві.
Державна фінансова допомога дозволить скоротити строки фінансування матеріального забезпечення для застрахованих осіб. Після надходження на рахунок Фонду кошти будуть направлені на виплати допомог по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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