Для медичної галузі

Нещодавно надійшла звістка, що депутат обласної ради Олександр Якубін передав для місцевої лікарні набір хірургічного інструменту. Детальніше про це розповів лікар Микола Парфенюк.
– Оскільки інструментарій хірургічного відділення вже багато років майже не оновлювався, я звернувся до Олександра Якубіна з проханням допомогти в розв’язанні цієї проблеми. Мене приємно здивувала серйозність, з якою він поставився до цього питання. Ми підготували перелік того, що саме потрібно нам для роботи. Минуло трохи часу – й наше замовлення було виконане. Ми переконалися: Олександр Якубін дотримується даного слова і в міру можливостей надає допомогу місцевій медичній галузі.
Що ще потрібно нашій лікарні? Передовсім лікар-травматолог. Нестача кадрів негативно впливає на рівень надання медичних послуг. Також необхідна і деяка апаратура, зокрема – сучасний цистоскоп, який використовуватиметься в роботі уролога.
До речі
За словами генерального директора Сновської лікарні Миколи Куценка, депутат облради Олександр Якубін приділяє значну увагу медичній сфері. Свого часу він передав лікувальному закладу електрокардіограф, пульсоксиметри, безконтактний термометр, маски, рукавички. Дуже важливо, що лікарні допомагають й інші благодійники. Навесні від ВО «Батьківщина» отримано два функціональні ліжка, які встановлені в реанімації. А наш земляк Дмитро Мойсеєнко взяв участь у забезпеченні медиків антисептичними і дезінфікуючими засобами.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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