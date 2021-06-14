понедельник, 14 июня 2021 г.

Контролюємо і допомагаємо

 Про роботу Сновського районного сектору з питань пробації читачам «Променя» розповів його начальник – підполковник  Ігор Шуляк.

– На даний час у нас перебувають на обліку 60 громадян, для яких суд обрав покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Скажімо, через громадські роботи  пройшло 11 осіб. Ще 13 виконували суспільно корисні роботи (ті, що ухилялися від сплати аліментів). Причому четверо  ігнорували свої обов’язки і були потім засуджені з іспитовим строком.  На жаль, не всі порушники законодавства  належним чином користуються шансом стати на шлях виправлення. У нашій громаді  є показовий приклад. Один чоловік, будучи  напідпитку, побив свого знайомого. За це його засудили до 1 року і 6 місяців обмеження волі. Суд направив його до виправного центру.  Проте злочинець відмовився  вирушити до, по-старому  кажучи, колонії-поселення.  Тому його затримали й під конвоєм доставили до «місця призначення». Тепер на цю людину чекає значно суворіше покарання. 


Керівник бюро безоплатної правової допомоги Ірина Литвиненко та співробітниця сектору пробації Юлія Литвиненко.

Разом з цим районний сектор пробації займається і ресоціалізацією громадян, які колись  порушили закон. Тобто для них створюються умови  повернення до нормального життя. У цій сфері великого значення набуває співпраця з різними державними органами, зокрема – волонтерство. Цьогоріч була налагоджена конструктивна взаємодія з керівником місцевого бюро безоплатної правової допомоги Іриною Литвиненко. Щомісяця вона веде прийом громадян у приміщенні сектору пробації, надає консультації, роз’яснює нюанси сімейного законодавства, права користування житловим  приміщенням, специфіку соціального захисту, допомагає у відновленні втрачених документів тощо. Чинна правова система зорієнтована не лише на належне покарання порушників законодавства. Її мета також – підтримка тих, хто свого часу став на хибну дорогу, але має бажання знову інтегруватися в суспільство. Принагідно варто додати, що сектор пробації розраховує на співпрацю з державними структурами, громадськими та релігійними організаціями. Таке поєднання зусиль допоможе ефективніше працювати із засудженим громадянами і поліпшувати криміногенну ситуацію на території Сновської громади. 

Олег МІРОШНИЧЕНКО

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