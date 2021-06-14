Контролюємо і допомагаємо

Про роботу Сновського районного сектору з питань пробації читачам «Променя» розповів його начальник – підполковник Ігор Шуляк.
– На даний час у нас перебувають на обліку 60 громадян, для яких суд обрав покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Скажімо, через громадські роботи пройшло 11 осіб. Ще 13 виконували суспільно корисні роботи (ті, що ухилялися від сплати аліментів). Причому четверо ігнорували свої обов’язки і були потім засуджені з іспитовим строком. На жаль, не всі порушники законодавства належним чином користуються шансом стати на шлях виправлення. У нашій громаді є показовий приклад. Один чоловік, будучи напідпитку, побив свого знайомого. За це його засудили до 1 року і 6 місяців обмеження волі. Суд направив його до виправного центру. Проте злочинець відмовився вирушити до, по-старому кажучи, колонії-поселення. Тому його затримали й під конвоєм доставили до «місця призначення». Тепер на цю людину чекає значно суворіше покарання.
Керівник бюро безоплатної правової допомоги Ірина Литвиненко та співробітниця сектору пробації Юлія Литвиненко.
Разом з цим районний сектор пробації займається і ресоціалізацією громадян, які колись порушили закон. Тобто для них створюються умови повернення до нормального життя. У цій сфері великого значення набуває співпраця з різними державними органами, зокрема – волонтерство. Цьогоріч була налагоджена конструктивна взаємодія з керівником місцевого бюро безоплатної правової допомоги Іриною Литвиненко. Щомісяця вона веде прийом громадян у приміщенні сектору пробації, надає консультації, роз’яснює нюанси сімейного законодавства, права користування житловим приміщенням, специфіку соціального захисту, допомагає у відновленні втрачених документів тощо. Чинна правова система зорієнтована не лише на належне покарання порушників законодавства. Її мета також – підтримка тих, хто свого часу став на хибну дорогу, але має бажання знову інтегруватися в суспільство. Принагідно варто додати, що сектор пробації розраховує на співпрацю з державними структурами, громадськими та релігійними організаціями. Таке поєднання зусиль допоможе ефективніше працювати із засудженим громадянами і поліпшувати криміногенну ситуацію на території Сновської громади.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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