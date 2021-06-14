Фонд профінансував щомісячні страхові виплати за травень у повному обсязі

Станом на сьогодні ФССУ завершив фінансування щомісячних страхових виплат за травень, кошти перераховано вчасно та в повному обсязі для майже 200 тисяч осіб. На це направлено 890 мільйонів гривень.
Щомісяця
потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних
захворювань, зокрема у разі профхвороб на COVID-19,
отримують від Фонду соціального страхування України страхові виплати, які
компенсують втрачений заробіток залежно від ступеня стійкої втрати
працездатності. Виплати таких допомог здійснюються Фондом у наступному місяці
за попередній.
Середній
розмір допомоги за підсумками п’яти місяців 2021 року склав
4 275,18 гривні.
Загалом
з січня по травень 2021 року Фонд нарахував щомісячні страхові виплати для
потерпілих або членів їх сімей у разі смерті потерпілих на загальну суму 4,2 млрд
гривень.
Нагадаємо,
право на таку виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно
до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати
потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому максимальний розмір
щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового
мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати
потерпілому у перерахунку на 100 % втрати професійної працездатності не
може бути меншим за прожитковий мінімум.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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