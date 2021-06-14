Застраховані особи можуть відновити здоров’я на базі санаторно-курортних закладів після важкої хвороби, операції чи травми за кошти ФССУ

Реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів дозволяє швидше відновитись після важких захворювань, операцій і травм, а в деяких випадках уберегти від настання первинної інвалідності.
Кожна
застрахована (офіційно працевлаштована) особа, яка знаходиться в стаціонарі
закладу охорони здоров’я, має можливість пройти курс такого лікування за кошти
Фонду соціального страхування України. Пацієнти направляються на реабілітацію
після закінчення гострого періоду захворювання та за наявності визначеної
медичної потреби.
Отримати
консультацію щодо можливості пройти відновне лікування на базі реабілітаційних
відділень санаторно-курортних закладів за кошти ФССУ застраховані особи можуть
за телефонами: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975533
(оберіть відділення за територіальною
ознакою).
Також
до відповідальних осіб за телефонами вище можуть звертатись лікуючі лікарі, чиї
пацієнти потребують продовження стаціонарного лікування на базі
санаторно-курортних закладів.
Механізм отримання реабілітації за кошти
Фонду:
– після
надання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я
щодо необхідності реабілітації за певним профілем, лікувальний заклад
повідомляє робочий орган Фонду про наявність на лікуванні особи, яка має покази
для проходження відновного лікування;
–
пацієнту надається перелік санаторіїв, які відповідають вимогам по профілю його
хвороби, і він самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження
лікування;
– орган
Фонду узгоджує з санаторієм наявність вільних місць і укладається тристоронній
договір – між Фондом, санаторієм і хворим;
–
застрахована особа направляється до санаторно-курортного закладу на відновне
лікування зі стаціонару лікарні;
– на час
реабілітації пацієнту продовжується лікарняний листок, за яким Фондом фінансується
допомога по тимчасовій втраті працездатності, аби компенсувати працівнику
втрачений за час лікування заробіток;
–
після проходження реабілітації застрахованою особою підписується акт
приймання-передачі наданих послуг.
Фонд соціального страхування України
фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:
–
нейрореабілітація,
–
м’язово-скелетна реабілітація,
–
кардіо-пульмонарна реабілітація,
–
медико-психологічна реабілітація учасників АТО,
–
реабілітація після оперативних втручань на органах зору,
–
реабілітація при порушенні перебігу вагітності,
– інша (соматична) реабілітація (після
оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих
статевих органах).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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