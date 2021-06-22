Коли робота на першому місці

Петра Григоровича Халімана у Тихоновичах знають та поважають усі. Це він у свій час завзято добивався проведення у селі газу (і таки зробив це), займався будівництвом нових будинків для сільської молоді, їх працевлаштуванням, а також робив усе для того, щоб село не занепадало.
Народився чоловік у маленькій Прибині, і хоч все життя мріяв жити та працювати у місті, доля склалася інакше.
Із армії Петро Григорович повернувся старшиною. Молодого та перспективного чоловіка одразу викликав до себе голова колгоспу і запропонував йому залишитися працювати у рідному селі, відправивши вчитися на бригадира. Петро Григорович погодився і навіть пропрацював півроку на цій посаді. Далі – навчання у Полтавському сільськогосподарському технікумі, причому дуже достойне (закінчив його лише з трьома четвірками) та робота агрономом у Турці, якій віддав чотири роки життя. Саме там чоловік зрозумів – він уже не уявляє свого життя без роботи на землі, без сільського господарства. Плисти за течією Петро Григорович ніколи не хотів, він постійно розвивався, вчився чомусь новому, їздив країною та в сусідню Москву на різноманітні виставки сільськогосподарської техніки, семінари.
Чоловік згадує, що працювати у Турці було дуже важко. Старе обладнання на складах, відсутність сушарок, маленька зарплатня, відсутність нових знань. Тому чоловік вирішує підвищити свою кваліфікацію та навчається в сільськогосподарській академії.
Розумного та працелюбного чоловіка до себе на роботу хотіли не лише колгоспи свого району, а й сусідніх, та зупинився він на Кучинівці. Рік працював агрономом, ще вісім – головним агрономом. Та весь цей час пропозиції на роботу сипалися на чоловіка звідусіль. Причому вже не агрономом, а головою колгоспів.
Ось так, 1981 року Петро Халіман і потрапив до Тихонович. Згадує, що колгосп на той час був у жахливому стані та мав чи не найгірші показники в області. Не було там ані силосу, ані соломи для корів, а жахливі будівлі роками не бачили хоча б елементарного ремонту.
– Пам’ятаю, як знайшов та привіз для корів сто тонн соломи, - розповідає Петро Григорович. – Та вночі хтось її підпалив. Все згоріло вщент. Опускати руки було не можна, та й часу на порожні балачки та думки не було. Довелося вночі шукати, домовлятися та привозити нову партію соломи. І подібних ситуацій було дуже багато, адже не всі працівники хотіли працювати чесно й по-справедливості.
Тоді чоловік жив на два села – у Кучинівці жила його дружина та двоє дітей. Згодом він забирає їх до Тихонович, адже щоразу їздити туди-сюди стає дедалі складніше через велику кількість роботи. Так родина у своєму повному складі і переїхала до Тихонович. Дружина влаштувалася у контору, а Петро Григорович повністю занурився у роботу.
Пропрацювавши головою колгоспу лише 5 років, Петро Халіман із одного з найжалюгідніших колгоспів перетворив його на одне із кращих. Він душею полюбив це село та вболівав за його розвиток. Так, саме він створив проєкт та добився підключення газу у селі. Саме він, аби молодь не покидала свого рідного села, почав будувати нові будинки та безкоштовно роздавати їх людям. Так у Тихоновичах і з’явилася вулиця Молодіжна. Багатодітним родинам Петро Григорович обіцяв матеріальну допомогу і дотримував свого слова. Кожному молодому подружжю на весілля вручав кольоровий телевізор, який на той час мали не всі.
У 54 роки чоловік захворів та пішов на пенсію. Тоді у нього і з’явився час на звичайні домашні справи, на які завжди не вистачало часу.
Петро Халіман роботі віддавав всього себе. Він ніколи не жалівся на втому, ніколи не відмовляв у допомозі та всіма силами старався, аби Тихоновичі процвітали та розвивалися.
Тетяна ЛИТВИН
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