Як відбувається створення та оплата е-лікарняних?

Щороку українські лікарі видають понад 5 мільйонів листків непрацездатності. Однак після завершення перехідного етапу та повного переходу закладів охорони здоров’я на формування електронних медичних висновків, лікарняні формуватимуться автоматично!
А
необґрунтоване нарахування допомог, які фінансуються за кошти Фонду соціального
страхування України, відійде у минуле, адже впровадження е-лікарняних:
●
унеможливить обіг фальсифікованих листків непрацездатності;
●
упередить випадки зловживань у закладах охорони здоров’я при видачі листків
непрацездатності;
●
дозволить виключити суб’єктивні помилки при оформленні лікарняних;
●
забезпечить лікарів достовірною інформацією згідно структурованих довідників з
їх автоматичним оновленням.
На
перехідний період до 01 вересня 2021 року створювати та вносити медичні
висновки про тимчасову непрацездатність до Реєстру будуть окремі визначені
заклади охорони здоров’я. Обіг паперових листків непрацездатності та
призначення за ними матеріального забезпечення від ФССУ на цей період
продовжуються. Слідкувати за станом фінансування, як і раніше, можна в
телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.
Як
будуть видаватись та оплачуватись е-лікарняні – у нашій інфографіці ⬇
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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