Хворих на COVID-19 стало менше

Про це «Променю» повідомила головний лікар КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан. За тиждень коронавірус було виявлено лише у двох людей з 22 обстежених методом ПЛР-тестування.
За словами заступниці генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» Ірини Якубовської, в інфекційному відділенні станом на 7 червня на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні знаходяться 15 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. За минулий тиждень методом ПЛР було обстежено 11 осіб, у 4 з них тест показав позитивний результат.
Вакцинація – єдиний ефективний спосіб захистити себе від
коронавірусної хвороби
Загалом у Сновській громаді вакцинувалося 440 осіб, з них 320 людей зробили щеплення вакциною AstraZeneca, 120 – CoronaVac. Окремо проводилася вакцинація працівників освіти мобільними бригадами.
Наразі у центрі первинної медичної допомоги отримали 30 доз AstraZeneca для повторної вакцинації громадян. Ще стільки ж доз очікують найближчими днями.
За словами Олени Шарпан, вакцинація залишається єдиним ефективним способом захиститися від коронавірусної хвороби.
– Олено Іванівно, порадьте, яку з вакцин краще обрати?
– Усі вакцини мають високу ефективність у запобіганні важкому перебігу захворювання на COVID-19, госпіталізації і смерті. Тому найкращою вакциною є та, що зараз доступна для вас.
– Чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів на COVID-19?
– Так. Навіть якщо ви вже перехворіли на COVID-19, щеплення робити потрібно. Хоча в людей, котрі одужують від COVID-19, може виробитися природний імунітет до вірусу, поки невідомо, як довго і наскільки добре він захищатиме. Вакцини забезпечують надійніший захист.
– Кому вакцинуватися не можна?
– Тим, у кого виникла алергічна реакція на препарат, а також у разі гіперчутливості до будь-якого з її компонентів. Не можна робити щеплення і вагітним жінкам та жінкам в період лактації.
Записатись у чергу на щеплення можна одним із найзручніших для вас способом: через свого сімейного лікаря; звернувшись до 221 кабінету КНП «Сновський ЦПМД»; зателефонувавши за номерами (098)8865646, (098)8626857 та через мобільний додаток Дія.
Тетяна ЛИТВИН
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