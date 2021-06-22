Матеріальне забезпечення застрахованим особам по е-лікарняних необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку, врахувавши, що у е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер, та в е-лікарняному оновились причини непрацездатності. У заявах-розрахунках по листках непрацездатності на паперових бланках коди причин непрацездатності залишаються без змін.
Причина непрацездатності – це відомості щодо
страхового випадку, настання якого зумовило тимчасову непрацездатність, які
містяться в записі про тимчасову непрацездатність. Визначення причини тимчасової
непрацездатності відбувається в Електронному реєстрі листків непрацездатності
на підставі категорії медичного висновку.
Причини
непрацездатності бувають:
«1 - Тимчасова
непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним
випадком на виробництві»
«2 - Вагітність і
пологи»
«3 - Необхідність
догляду за хворою дитиною»
«4 - Необхідність
догляду за хворим членом сім’ї»
«5 - Необхідність
догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18
років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»
«6 - Карантин,
встановлений відповідно до законодавства»
«7 - Протезування з
поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»
«8 - Перебування у
відділенні санаторно-курортного закладу»
«9 - Тимчасове
переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу,
нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової
непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)
«10 - Перебування в
самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2»
У разі наявності у медичному
висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною
діяльністю пацієнта, причина непрацездатності «Тимчасова непрацездатність
внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на
виробництві» після завершення розслідування може бути змінена Фондом
соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного
випадку або професійного захворювання на причини:
«11 - Тимчасова
непрацездатність внаслідок професійного захворювання»
«12 - Тимчасова
непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві».
Нагадуємо, що випадки
тимчасової непрацездатності оформлені паперовим листком непрацездатності та
е-лікарняним є різними страховими випадками, тому роботодавець має подати
заяви-розрахунки окремо за кожним видом лікарняних.
Форма
додатка 1.1 заяви-розрахунку «І. Матеріальне забезпечення»
Форма
додатка 1.3 заяви-розрахунку «ІІІ. Нарахування допомоги по тимчасовій
непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання»
Посібник для
наочного відображення інтеграції категорії медичних висновків про тимчасову
непрацездатність в причину непрацездатності у е-лікарняному
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування Україн
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