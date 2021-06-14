Рік директорства: починання, проблеми, плани

Минув рік, як директором Сновської ЗОШ № 1 стала вчителька історії, кандидат педагогічних наук та заслужений вчитель України Алла Єрмоленко. «Промінь» поцікавився, що вдалося змінити за цей рік для розвитку школи, як вдалося пережити дистанційне навчання та що ще планує змінити директорка у закладі.
– Що вдалося зробити? Зробленого багато, а зробити належить ще більше. У всьому світі цей рік був особливий – не тяжкий, а дуже тяжкий. Не стала винятком і школа. За весь рік всього десять днів ми працювали в нормальному режимі, решта – дистанційна освіта, адаптивний карантин, самоізоляція класів, локдаун. Але моя стратегія школи, заявлена рік тому, не змінилася: ми будуємо нову школу, школу-коворкінг, у якій усі роблять спільну справу. Адже лише якщо докладати зусилля, вони будуть приносити результати, а вони у нашому закладі говорять самі за себе.
Перемога та реалізація двох проєктів
Перший з них - «Релакс хаб для здобувачів освіти». Цей проєкт (вартістю 334 804 грн) школа виграла в 2020 році. Його авторами стали директорка закладу Алла Єрмоленко та заступник з навчально-виховної роботи Ольга Гаврилець. Завдяки йому було проведено ремонтні роботи у коридорі третього поверху, придбано матеріали, меблі та обладнання для зони відпочинку. Тепер після уроків чи складної контрольної діти мають можливість відпочити та корисно провести свій вільний час.
У жовтні поточного року було завершено реалізацію ще одного, вже грантового проєкту «Кімната успіху» (Реабілітаційно-ресурсна кімната для дітей з інвалідністю Сновської громади). Фінансування проєкту відбулося завдяки благодійній організації «Благодійний фонд «Карітас-Україна» (автор – асистент вчителя ЗОШ №1 Ольга Довбиш). В його рамках було створено 4 зони реабілітаційно-ресурсної кімнати (навчальна, ігрова, сенсорна, фізично-реабілітаційна), а також придбано спеціальне обладнання та меблі. Отримати послуги новітнього інклюзивного простору для дітей з особливими освітніми потребами тут може будь-яка дитина Сновщини, яка цього потребує. Кімната використовується не лише для роботи із дітьми з обмеженими можливостями, а й для індивідуальних занять з психологом та логопедом. Вона створена і для соціалізації дітей, тут часто займаються першокласники, які адаптуються до шкільного життя.
Ремонт закладу
За минулий рік покращився і вигляд закладу всередині. Все почалося з ремонту каналізації та водогону на третьому поверсі (у лівому крилі школи). Ввели в експлуатацію та нарешті підключили до каналізації і вбиральню на першому поверсі, збудовану три роки тому. Також було відремонтовано аварійний вихід, який не бачив ремонту ще з часів створення школи (а їй уже 54 роки!), спортивну залу та їдальню, ряд кабінетів та класних кімнат. В коридорах та на подвір’ї встановили систему відеоспостереження.
Оновлення шкільного подвір’я
Помітно видозмінилося і шкільне подвір’я. Умовно його поділили на кілька зон: зону хвойних дерев, на якій висадили ялинки, кипарис, туї, а також зону фруктового саду, де, окрім раніше висаджених слив, вишень, абрикос, цьогорічні випускники посадили дванадцять яблунь.
Перед школою забуяла усіма барвами і новенька клумба. А на місці, де видалили старі та аварійні плодові дерева, посадили ряд сакур, які цієї весни вперше заквітли та зібрали на території школи чимало охочих пофотографуватися та просто помилуватися цією красою.
Окрасою стали і вуличні квіткові вазони, які додають подвір’ю затишку та охайності.
Інновації в навчанні
Для забезпечення дистанційної форми навчання та створення єдиного інформаційного середовища навчальний заклад перейшов на використання пакета хмарних сервісів Google GSuite for Education. З вересня навчальний заклад, зареєструвавши власний домен, отримав доступ до сервісів для дистанційного навчання від сервіса Google, які дають ряд переваг порівняно з іншими освітніми платформами. Це і висока якість розробки, і регулярне оновлення та відсутність реклами, і безпечність та захищеність, постійна доступність та розширені можливості та ресурси.
У школі стали неймовірно популярними інноваційні уроки: STEM-, SMART-уроки, електронне навчання, навчання офлайн та онлайн, змішане, дистанційне, синхронне та асинхронне, мобільне, адаптивне та інклюзивне навчання, використовуються інтерактивні та проєктні технології, вебквести, кейс-методи. Без цих, на перший погляд чудернацьких уроків, зараз, у час науково-технічного прогресу просто не обійтися. А особливо тепер, коли більшість шкільного матеріалу діти засвоювали вдома, перед моніторами комп’ютерів.
З’явилися у закладі і нові форми виховного процесу: загальношкільні дійства (флешмоби, квести, інженерний та STEM-тиждень), участь у програмі EdCamp Ukraine та навчальній програмі «Школа успіху».
Розпочали роботу творчі об’єднання вчителів «Методичні студії» - мобільні об’єднання педагогів «Дивосвіт», «Мовний клуб», психологічна студія «Інсайт», творча «Декамерон», студія «Junior club» та «Учителі в онлайні», на засіданнях яких створюються умови для професійного зростання, самоосвіти, творчої діяльності вчителів, впроваджуються найбільш ефективні технології та методики навчання.
Відбулися зміни і в організації харчування здобувачів освіти. Сніданки стали більш корисними, смачними та різноманітними. А ще в навчальному закладі встановили термінал для безготівкової оплати за харчування.
Це далеко не повний перелік усіх здобутків навчального закладу за цей рік. Сама ж Алла Єрмоленко цьогоріч увійшла до Топ-50 найкращих вчителів України за версією Global Teasher Prize Ukrain, а також отримала звання «Заслужений вчитель України». За її словами, без злагодженої роботи колективу, ці результати були б неможливими.
– Я вдячна всьому колективу навчального закладу і кожному колезі окремо за те, що є моїми однодумцями, порадниками чи критиками моїх інновацій, вірними помічниками в усіх починаннях. Особливо пощастило мені із заступником із навчально-виховної роботи Ольгою Гаврилець та постійними спонсорами А. Арутюняном, В. Єрмоленком, Ю. Гаврильцем, О. Гончаренком, Г. Божком, О. Безручком, О. Хасенком, П. Мірошниченком та Сновським ВПУЛГ. Завжди з розумінням ставляться до наших проблем та знаходять шляхи їх вирішення і управління освіти, а також міський голова, - каже Алла Олександрівна.
Попереду – лише розвиток
Дуже хочеться, аби у найближчий час школа мала змогу виконати ремонт другого поверху та створити там зону відпочинку. Капітального ремонту потребує і майстерня, спортивна зала та їдальня. В останній уже давно пора замінити старе обладнання, придбати нову морозильну камеру, реконструювати витяжки та електропостачання. До слова, з нового навчального року у меню з’являться нові страви, які готуватимуться у духовці, яку вже придбано.
Також ми створили проєкт, який передбачає капітальний ремонт закладу. Він реалізуватиметься за кошти державного фонду регіонального розвитку. За його рахунок ми сподіваємося побудувати спортивний майданчик, а також футбольне та волейбольне поле.
Також у найближчих планах облаштування дитячого майданчика на внутрішньому дворі. Сподіваємося, що даний проєкт має бути реалізовано уже цього року.
І хоч попереду ще багато задумів і починань, Алла Єрмоленко впевнена, що перша школа буде і надалі тримати першість у сфері освіти нашого регіону.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора та з архіву школи
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