Цілодобових аптек у Сновську нема. Як бути, якщо ліки знадобляться увечері і вночі?

Нема у нас жодної цілодобової аптеки, а як через це було із одним із хворих 30 травня увечері, без позіхань і сліз на очах не згадаєш. Людину госпіталізували, далі, як сказав лікар Сергій Вікторович Станішевський, хоч і надали першу необхідну допомогу із запасів, що постійно є для «невідкладки», цього виявилося недостатньо.
Додаткові препарати родичі шукали в Городні, де, як ми з’ясували, у приміщенні ЦРЛ, зокрема, приймальному відділенні, функціонує «вікно», у яке, при потребі, можна стукати будь-коли. Тамтешні працівники такої імпровізованої цілодобової аптеки подбали про широкий спектр медичних препаратів, що у надзвичайних ситуаціях покликані рятувати здоров’я й життя усіх, кого раптово спіткала біда.
А у Сновську аптеки працюють лише до 20-00, потім – цілуй замки і шукай інші краї, де є потрібні ін’єкції, списки складу крапельниць тощо...
Чому у нас все трохи не так – важко сказати, тим паче, що, як зазначив міський голова Олександр Медведьов, місцеві медики його запевняють, що у нас все «під контролем» і у разі форс-мажорних ситуацій ліки для хворого обов’язково знайдуться.
Може, воно й так, але чомусь здається, що і не зовсім. На власній шкурі нещодавно під час ковідних випробувань переконалася: без грошей і дорогих дієвих аптечних медикаментів, хоч помирай… Деякі, приміром, навіть у світловий робочий день доводилося шукати в обласному центрі й столиці. У нас не Київ, і навіть не Чернігів, тому цитату першого Президента України «Маємо те, що маємо» з прив’язкою до регіону сприймаємо належним чином. Але все-таки справедливо нарікаємо на мінуси в реорганізації, що сталася, на прогалини в реформах, що призвели до більших складностей в обслуговуванні населення. Одні лише поїздки у базову й відшліфовану Корюківку чого варті!
І озвучену проблему залишаємо відкритою, чекаючи думок з приводу… Що ж нам усім робити?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий