Краще не хворіти?

Початок літа приніс дві новини у сфері охорони здоров’я населення. Перша – рівень захворюваності на коронавірус суттєво знизився. А друга – державне керівництво вирішило, що треба зменшити кількість лікарень, в яких офіційно лікують хворих на COVID-19. Як це торкнеться Чернігівщини і Сновської громади зокрема – читайте далі.
Ще 4 червня 2021 року в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації А.Здор «з метою оптимізації роботи щодо надання своєчасної та якісної медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом» наказав внести зміни до одного минулорічного наказу. Якщо точніше – до переліку медичних закладів, де офіційно лікуються пацієнти з COVID-19. Отже, тепер це можуть робити лише в чотирьох лікарнях області – Чернігівській міській №2, Чернігівській районній, Чернігівській обласній дитячій і Ніжинській міській. Все. Корюківської районної в списку немає. Тепер тих наших земляків, які «підхопили» коронавірус, мають відвозити до райлікарні у Чернігів. Разом із пацієнтами зі старих Новгород-Сіверського, Семенівського, Коропського, Сосницького, Менського, Корюківського, Городнянського, Ріпкинського, Чернігівського і Козелецького районів. За попередньою інформацією, у тому медзакладі в наявності 150 «ковідних» ліжок. Чи вистачить місця на всіх недужих? Питання риторичне. Ми усі пам’ятаємо, як у найтяжчі моменти епідемії, наприкінці минулого року і на початку нинішнього, інфекційне відділення Сновської лікарні було вщент заповнене людьми, навіть до близької Корюківки відправляли лише особливо тяжких пацієнтів. А тепер що буде? Звісна річ, така новація не є самодіяльністю обласного управління охорони здоров’я. Воно діє у контексті всеукраїнської політики столичних владоможців.
Складається враження, що нинішні правителі просто не хочуть платити усім медпрацівникам 300% надбавку за роботу з «коронавірусними» хворими. А пацієнтам не хочуть оплачувати медикаменти для лікування, гарантовані законодавством. (Мовляв, хай йдуть до аптек і самі купують). Все це дуже контрастує з оптимістичними виступами шоу-політиканів, які з екранів телевізорів переконують громадян у правильності нинішнього курсу…
Є ще один аспект – транспортний. Якщо навіть у Чернігові знайдеться місце для нашого хворого, то ще невідомо, коли його туди привезуть. Бо обслуговуванням маршруту пацієнтів уповноважена займатися лише бригада з Корюківки. У межах колишніх Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького, Менського, Коропського, Сновського і Корюківського районів. Уявімо ситуацію: у нас «тяжкий» пацієнт, до Корюківки надходить запит на його перевезення, а звідти відповідь: машину вже викликано до Понорниці та Холмів. Чекайте. Ну хіба це не абсурд? Або може свідомий розвал системи державних гарантій у сфері охорони здоров’я? До речі, схожа ситуація складається і в інших регіонах України.
Разом з цим діячі уряду й медичної галузі не забули про своєрідну операцію прикриття. Вони склали план, яким передбачено введення в дію додаткових медичних закладів, якщо знову побільшає хворих на COVID-19. У так званій другій хвилі - Чернігівська міська лікарня №3, Корюківська райлікарня і Прилуцька міськлікарня. У третій хвилі – ще 8 медустанов, а в резерві – 3. Щоправда, Сновської лікарні немає в жодному переліку. Хоча наш медперсонал уже майже рік лікує тих, хто занедужав на коронавірусну хворобу. І не маючи на це правових підстав. На тривалі розмови, щоб і місцевій лікарні надали «ковідний» статус, позитивної відповіді досі нема…
У коментарі для «Променя» заступник генерального директора Сновської лікарні Ірина Якубовська розповіла, що станом на 14 червня в інфекційному відділенні лікуються від пневмонії 15 пацієнтів. У п’ятьох із них підтверджено діагноз – захворювання на COVID-19. Частина хворих ще чекає на результати аналізів. Протягом травня і перших двох тижнів червня до Корюківської лікарні було відправлено 17 хворих на коронавірус, ще двох – до Чернігова. Переважно це стосувалося тих, хто потребував активної кисневої терапії.
У зв’язку з нововведенням (відправкою хворих до Чернігівської райлікарні) постало питання налагодження цього процесу. Не буду приховувати: якщо б можна було направляти ковід-пацієнтів до Корюківки, то справа рухалася б швидше.
Хочу зауважити, що в нашій громаді спостерігається дивна розслабленість частини населення. Дехто ходить без масок на базарі та в магазинах, а про дотримання усіх без винятку карантинних вимог взагалі немає мови. Хтось вирішив, ніби епідемія вже минула? Це хибна думка. І нова «коронавірусна» хвиля може сильно розчарувати різних скептиків і безвідповідальних осіб. Охорона здоров’я починається зі свідомості та адекватності кожної людини. Бо коли приходить хвороба – медицина не здатна гарантувати абсолютний захист.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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