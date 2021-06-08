вторник, 8 июня 2021 г.

І в 90 хочеться жити й бути потрібним!

 Коли б вам сказали, що Олександру Степановичу Жерденку вже виповнилося 90 – ніколи не повірили б! Досі виглядає молодо, вміє гордо тримати осанку, ходити легко  і впевнено – з притаманним  лише йому шармом, легкою  усмішкою на вустах і доброзичливим поглядом.



Говорити з ним просто, на будь-яку тему: про політику, історію, культуру, спорт.  Особливо шахи,  в яких він справжній ас, якими захоплюється ще з дитинства і юності. Цій інтелектуальній грі навчив  не одне покоління сновчан, своїх дітей і онуків. А коли перемагав на різного рівня турнірах, скромно ніяковів. Не хизуючись, не демонструючи свій вишкіл  і талант.

Трудова біографія Олександра Степановича  – непроста, обрамлена  активною діяльністю в нашому ВПУЛГ,  тоді ПТУ №7, ветеранськими ношами, до речі, не тільки рідного училища, а й усієї Сновщини. 

Прекрасний сім’янин, люблячий батько, турботливий  дідусь, надійний друг – ось лише  деякі чесноти нашого ювіляра, у котрого пороху в порохівниці  ще ой як багато!  Після того, як Бог забрав на Небо кохану дружину Валентину Павлівну, він зажурився, але розраджувати біль допомогли донечка Тетяна і син Сашко з сім’ями. Навідуються частенько до тата, щебечуть з ним, роботу помагають робити, любов’ю осявають. Відтак притупляється біль й серце від радості тріпоче. І хочеться жити, і хочеться бути потрібним…

Олена КОМПАНЕЦЬ

Автор: на
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