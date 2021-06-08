У Тихоновицькій школі пройшов аудит

На початку травня у Тихоновицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів відбувся інституційний аудит. Докладніше про нього читачам «Променя» розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Кошіль.
– Кожному педагогічному колективу хочеться отримати об’єктивну оцінку своєї діяльності – тому позаплановий аудит у нашому закладі і було проведено. Планово він проводиться раз на десять років. Оскільки у нашій школі працює менше ніж 50 працівників, то і оцінювання тривало п’ять днів: з 5 по 12 травня.
Експертна група у складі заступника начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Василя Глузда, провідного спеціаліста відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти Вікторії Черевко, директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (Городнянської міської ради) Світлани Дяговець та консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Менської міськради» Вікторії Кузьомки.
– Тетяно Степанівно, що саме перевіряли експерти у закладі?
– Під час аудиту робота закладу оцінювалася за чотирма основними напрямками: освітнє середовище, система оцінювання учнів, педагогічна діяльність та управлінські процеси. Тобто упродовж п’яти робочих днів експертна група спостерігала за освітнім середовищем та заняттями, відвідувавши по два-три уроки кожного вчителя.
Експерти проводили інтерв’ю із директоркою школи Галиною Бебех, обома її заступниками, також анкетували учителів, учнів та їхніх батьків, окремо спілкувалися з головою учнівського самоврядування Діаною М’ягкою, ученицею 11 класу. До речі, після бесіди з дівчиною комісія була приємно вражена її обізнаністю та компетентністю.
Також експерти вивчили та перевірили всю документацію школи.
– Чи надали закладу якісь рекомендації?
– Звичайно. За результатами аудиту школа отримує висновки про рівень освітнього процесу та рекомендації, як можна покращити свою діяльність. Все це дає нам змогу зрозуміти, чи наші пріоритети правильні та актуальні. За результатами проведення позапланового аудиту було складено Акт, у якому висвітлено всі питання, які розглядалися, а також порушення. До речі, його може переглянути кожен на офіційному сайті, бо зараз уся інформація, яка стосується наших дітей, є прозорою.
– Розкажіть про загальні враження від перевірки?
– Ми дуже задоволені, що в нашій школі, як в одній із перших на Сновщині, відбувся аудит, хоча ми спочатку з острахом чекали на нього. Звісно, не все було гладко, досконало і правильно. Хто працює у школі, той розуміє, як складно працювати з документацією, одночасно слідкуючи за змінами в законодавстві щодо освітнього процесу. Скажу чесно, більшу увагу ми приділяємо дітям, їх навчанню та вихованню. Адже помилки в паперах можна виправити, а виховання – це назавжди… Основне покликання вчителя – це любити дітей та створювати всі умови для безпечного і комфортного навчання у школі. А завдяки наполегливості нашої директорки Галини Бебех та з неабиякою допомогою начальника управління освіти міської ради Олени Коваленко наша школа змінюється на краще. Це і нове обладнання, і ремонти, а нещодавно у закладі з’явилися новенькі парти, за якими здобуватимуть освіту у 2021-2022 навчальному році учні 7-11 класів. Також хочеться подякувати директору Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ларисі Мірошниченко, яка протягом усіх п’яти днів перевірки постійно була поруч, допомагала та підтримувала.
– Дякую за розмову.
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий