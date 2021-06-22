вторник, 22 июня 2021 г.

Турбота про літніх людей – обов’язок кожного

 Люди похилого віку – одна з найбільш вразливих категорій населення, а турбота про  них – справа всього суспільства. Саме літні люди зберегли для нас найкращі національні звичаї, традиції, навчили долати труднощі, бути наполегливими і толерантними. На долю старшого покоління випало чимало випробувань, болю і втрат, проте вони зуміли зберегти і пронести через життя почуття гідності, віри і любові.

На Сновщині турбуються та дбають про літніх людей у Новоборовицькому відділенні стаціонарного догляду для тимчасового або постійного проживання, який почав функціонувати ще у 2000 році.  

Вже майже десять років поспіль відділенням завідує Наталія Камишна (на фото), яка всіма силами намагається зробити життя стареньких комфортнішим. 



За її словами, зараз у новоборовицькому стаціонарі проживає 21 людина. Всі вони перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються  житлом, одягом, взуттям, медичним обслуговуванням та комунально-побутовим обслуговуванням. Ті, хто оселився в будинку, відраховують 75% пенсії для забезпечення свого проживання, харчування та догляду, ще 25% пенсіонери отримують на руки. Решта коштів для утримання стаціонару надходить з місцевого бюджету. 

Двоповерхова будівля (відділення стаціонарного догляду знаходиться лише на другому поверсі) газифікована. За словами Наталії Михайлівни, це великий плюс, адже твердим паливом опалювати таке велике приміщення було би складно. 

У відділенні добре слідкують за харчуванням. Тут воно збалансоване, поживне та смачне. Кухарі готують їжу по-домашньому, на грубці, годуючи людей чотири рази на день. Єдина незручність – кухня знаходиться в окремому приміщенні і щодня кухарі носять важкі каструлі та столові прибори на другий поверх іншого приміщення. 

– Останній раз капітальний ремонт у закладі проводився ще 2013 року, після нього були лише поточні та косметичні, - розповідає завідуюча. – Напередодні виборів, за сприяння кандидата в депутати Анатолія  Євлахова, у відділенні замінили усі ліжка, а для лежачих стареньких придбали спеціальні. Поступово міняють старенькі дерев’яні вікна на сучасні металопластикові.  

Старенькі почувають себе у повній безпеці, відчувають свою потрібність та значимість завдяки працелюбному колективу, який складається з 14 працівників. Це вони всю свою увагу і  турботу віддають літнім людям, розуміючи, що для них це вкрай важливо. У кожного, хто сюди потрапив, своя історія, свої життєві обставини та спогади. Хтось опинився тут, бо залишився зовсім один, у когось діти та внуки виїхали за кордон, а за кимось просто не хочуть або не можуть доглядати родичі. Є й ті старенькі, які потрапили сюди за станом здоров’я, до декого з них чи не кожні вихідні навідуються онуки та діти, забираючи до себе погостювати. 

У закладі проживають дві довгожительки – Людмила Моцар (їй 94 роки) та Єфросинія Вижгородько (93 роки).

Всі  в один голос говорять, що тут їм добре. Про них турбуються, з ними діляться новинами та обговорюють цікаві теми, поважають, а це для стареньких – найважливіше.

Тетяна ЛИТВИН


Автор: на
Ярлыки:

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