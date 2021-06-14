Юнацький футбол
Як розповів «Променю» тренер ДЮСШ Роман Грицюк, нещодавно у місті Гребінка Полтавської області відбулися всеукраїнські змагання за правилами футзалу, організовані ФСТ «Колос». За перемогу боролися, окрім господарів поля, представники Сновщини, Житомирщини і Черкащини.У стартовому матчі наші хлопці (2010-2011 рр.н.) з розгромним рахунком здолали опір конкурентів з Гребінки-2 – 7:0. Але в наступній зустрічі поступилися суперникам з Кобеляк (0:2). На півфінальному етапі сновчани зіграли проти однолітків з Гребінки-1. По ходу вони програвали – 0:3, але знайшли в собі сили і вирвалися вперед – 5:4. Однак фінальний свисток засвідчив нічию – 5:5. Все вирішилося в післяматчевих пенальті. Наш голкіпер Андрій Стеценко парирував аж три удари. (До речі, його визнали кращим воротарем змагань). У підсумку перемогла команда Сновська – 3:2. На жаль, фінальний матч проти вже знайомих футболістів з Кобеляк завершився поразкою для представників Сновська – 1:4. (Хоча вони спочатку й вели - 1:0).
За словами тренера Романа Грицюка, на можливості його підопічних вплинуло травмування двох гравців основного складу. Хоча загалом вони продемонстрували хороший рівень гри і справжній спортивний характер. ІІ місце – також гідний результат. Найкращим у нашій команді визнано Кирила Заборовського.
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Корюківка стала місцем проведення міжрайонного футбольного турніру. (Вік учасників 10-11 років). Команда Сновськ-1 переграла городнянців (4:1) і корюківців (4:0), посівши у підсумку І місце. А Сновськ-2 звів унічию (1:1) зустріч з представниками Городні й поступився господарям поля – 1:5.
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Представники Сновщини (2012 р.н.) взяли участь у товариських змаганнях, що проводилися в селі Кудрівка на Сосниччині. У цьому населеному пункті дитячий футбол розвивається завдяки Роману Солодаренку – відомому київському бізнесмену, який народився і виріс на Придесенні. (Він зараз утримує аж шість дорослих і юнацьких команд). Отже, сновчани спочатку поступилися суперникам з чернігівської спортшколи «Десна» - 1:5 і одноліткам з Борзни – 0:2. Але потім обіграли господарів поля (2:1) і корюківців – 5:2. У підсумку вони посіли V місце поміж восьми команд.
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Минулої п’ятниці вихованці відділення футболу ДЮСШ (2006-2007 рр.н. і молодші) побували на турнірі в Корюківці, де в першому матчі програли господарям поля – 0:8, а в другому перемогли команду з Городні – 2:0.
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П’ятого червня наші юні футболісти (2008-2009 рр.н.) взяли участь у відкритій першості Березненської громади. З рахунком 1:0 обіграли представників Макошиного і 2:1 – Березни. А ось менянам поступилися – 1:2.
Футбол
У другому турі першості Корюківського району сновський «Тайм» на виїзді обіграв команду «Корюківка». Рахунок був хокейним - 8:5. По три голи забили В.Хоменко і Р.Петренко, також відзначилися Є.Буштрук і Р.Толкачов.
Згодом відбувся і другий тур першості Городнянщини. «Тайм» на виїзді провів зустріч з принциповим суперником – городнянським «Вестом». Протягом матчу наші футболісти домінували на полі й здобули перемогу – 2:0. Влучні удари на рахунку В.Хоменка і Д.Малишенка.
Тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко у коментарі до змагань зазначив, що важливим партнером для спортсменів Сновщини продовжує бути депутат облради Олександр Якубін.
Кікбоксинг
У Чернігові відбувся відкритий чемпіонат міста, в якому взяли участь семеро вихованців нашої ДЮСШ «Колос». Бої проводилися в двох розділах: лайт-контакт і хард-боксинг. Усі представники Сновщини досягли успіху в різних вагових категоріях. О.Шубін – І і ІІІ місця, Т. Брязкун – два І, Б.Биховець – два ІІІ, К.Погорілко – І, Д. Приходько – два ІІ, Б.Колодюк - теж два ІІ, Д. Кушнір – також два ІІ.
Вільна боротьба
У перший день літа Корюківка стала місцева проведення відкритої районної першості з вільної боротьби серед хлопців та дівчат. Команда зі Сновська продемонструвала чудовий результат. Н.Трус відразу в двох вагових категоріях – до 44 і 47 кілограмів – виборов перші місця. К.Шевченко (до 25 кг) теж став володарем І місця. В активі Д.Невмовенка (до 35 кг), Р.Дворника (до 38 кг), К.Насінника (до 32 кг), А.Приходька (до 38 кг) і А.П’ятківської (до 36 кг) – другі місця. В.Терещенко у категорії до 38 кг боролася з хлопцями (бо дівчат більше не було) і посіла ІІІ місце, в категорії до 42 кг – І. А в категорії до 36 кг не було рівних М.Воробей. Г.Россол (до 38 кг) і А.Голов (до 35 кг) вибороли треті місця.
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Нещодавно Гліб Россол зі Сновська взяв участь у вельми представницькому всеукраїнському турнірі з вільної боротьби, який відбувся в Києві. Наш 10-річний спортсмен у ваговій категорії до 35 кг спочатку переміг двох суперників і таким чином потрапив до фіналу. Там він зустрівся зі старшим і більш досвідченим конкурентом. По ходу двобою Гліб поступався за очками (0:4), але завдяки вдалому кидку зрівняв рахунок. Проте для остаточної перемоги цього виявилося замало. У підсумку наш юний земляк отримав нагороду за ІІ місце від організаторів змагань – спортклубу «Бакинець».
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