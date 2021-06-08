Нагорода прийшла через 75 років

На Сновщині лишилися лічені одиниці тих, хто у травні 1945 року зустрів перемогу над гітлерівською Німеччиною зі зброєю в руках. Вони перебували в лавах діючої армії, щодня наближаючи тріумф над ворогом. Поміж них – і Василь Григорович Грищенко з села Смяч. Сімнадцятилітнім юнаком його мобілізували до Збройних сил у 1944 році. Потрапив він до підрозділу протиповітряної оборони, у зенітники. На фронті йому довелося побувати у різних місцях. Серед іншого він узяв участь у звільненні деяких країн Європи від німецької окупації, зокрема – Чехії.
Нещодавно Василю Грищенку прийшла ювілейна нагорода з Чеської республіки. Ця медаль є виявом пошани як особисто до нього, так і до всього старшого покоління борців з нацизмом. До церемонії нагородження долучилися керуючий справами міськвиконкому Руслан Кравець, голова місцевої ветеранської організації Людмила Кравець, настоятель храму Святого Миколая отець Павло, представники ТЦ КСП (військкомату) і органів сільського самоврядування. Вони привітали ветерана найтеплішими словами подяки. А Василь Григорович, попри вельми поважний вік (він 1927 року народження), старався триматися гідно і бадьоро. Трохи згадував про війну, про те, як прослужив в армії загалом аж 7 років. І про те, як потім у мирному житті віддав 36 років роботі на залізниці. Його пам’ять досі зберігає коротенький військовий віршик і спогад, як курив тютюн на службі лише три місяці – й потім кинув.
А його донька Надія (на фото) розповіла, що правнук інколи вмощується біля Василя Григоровича і слухає оповіді про бойові дії, про справи давно минулих днів. У такі моменти добре відчувається єдність поколінь нашого народу.
Олег МІРОШНИЧЕНКО, фото автора
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