понедельник, 14 июня 2021 г.

ДЕНЬ ЛІКАРНЯНОГО «НАЙДОРОЖЧИЙ» У КИЄВІ ТА НАЙДЕШЕВШИЙ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

 

Допомога по тимчасовій втраті працездатності фінансується Фондом соціального страхування України з метою компенсації застрахованим особам втраченого за час лікування, догляду за хворими дітьми або самоізоляції від COVID-19 заробітку. Її розмір залежить від середнього доходу працівника та тривалості його страхового стажу: від 50% середньої зарплати (стаж до 3 років) і до 100% (стаж – понад 8 років), а в разі самоізоляції – 50% доходу незалежно від тривалості стажу.

За підсумками чотирьох місяців 2021 року середньоденний розмір допомог за лікарняними листками зріс на 15,2 % порівняно з тим же періодом 2020 року і склав 368,07 грн у середньому по країні.

При цьому у розрізі регіонів середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності коливається від 296,4 грн на Чернігівщині і до 460,3 грн у Києві.

Також один з найменших розмірів середньоденної допомоги за лікарняними в Сумській (300,3 грн), Волинській (302,1 грн), Житомирській (303,1 грн), Тернопільській (305,6 грн) і Кіровоградській (308,2 грн) областях. Один з найвищих – у Київській (384,1 грн), Донецькій (385 грн), Запорізькій (393,8 грн) і Миколаївській (407,7 грн) областях.

Нагадаємо, у зв’язку із пандемією видатки Фонду за лікарняними листками почали суттєво зростати з 2020 року. Зокрема, за підсумками І кварталу 2021 року видатки Фонду за лікарняними зросли на 1,4 млрд грн, або 51,8 % відносно того ж періоду минулого року. Це призвело до перевищення обсягів потреби у видатках Фонду над доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет ФССУ. Так, у І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві.

Зверніть увагу, дата фінансування допомог від Фонду прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. Слідкувати за станом надання матеріального забезпечення застраховані особи можуть онлайн у телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund.

 

                                                           Прес-служба виконавчої дирекції

                                                           Фонду соціального страхування України

Автор: на

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