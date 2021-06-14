ДЕНЬ ЛІКАРНЯНОГО «НАЙДОРОЖЧИЙ» У КИЄВІ ТА НАЙДЕШЕВШИЙ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Допомога по тимчасовій втраті працездатності фінансується Фондом соціального страхування України з метою компенсації застрахованим особам втраченого за час лікування, догляду за хворими дітьми або самоізоляції від COVID-19 заробітку. Її розмір залежить від середнього доходу працівника та тривалості його страхового стажу: від 50% середньої зарплати (стаж до 3 років) і до 100% (стаж – понад 8 років), а в разі самоізоляції – 50% доходу незалежно від тривалості стажу.
За
підсумками чотирьох місяців 2021 року середньоденний розмір допомог за
лікарняними листками зріс на 15,2 % порівняно з тим же періодом 2020 року
і склав 368,07 грн у середньому по країні.
При
цьому у розрізі регіонів середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті
працездатності коливається від 296,4 грн на Чернігівщині і до 460,3 грн у
Києві.
Також
один з найменших розмірів середньоденної допомоги за лікарняними в Сумській
(300,3 грн), Волинській (302,1 грн), Житомирській (303,1 грн), Тернопільській
(305,6 грн) і Кіровоградській (308,2 грн) областях. Один з найвищих – у
Київській (384,1 грн), Донецькій (385 грн), Запорізькій (393,8 грн) і
Миколаївській (407,7 грн) областях.
Нагадаємо,
у зв’язку із пандемією видатки Фонду за лікарняними листками почали суттєво
зростати з 2020 року. Зокрема, за підсумками І кварталу 2021 року видатки Фонду
за лікарняними зросли на 1,4 млрд грн, або 51,8 % відносно того ж періоду
минулого року. Це призвело до перевищення обсягів потреби у видатках Фонду над
доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет ФССУ. Так, у І кварталі на
рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той
же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з
яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати
потерпілим на виробництві.
Зверніть
увагу, дата фінансування допомог від Фонду прямо залежить від дати подання
роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. Слідкувати за
станом надання матеріального забезпечення застраховані особи можуть онлайн у
телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
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