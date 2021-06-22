Професія медика дається від Бога

День медичного працівника по праву можна вважати одним із найголовніших професійних свят у світі. Лише розумна, відчайдушна і мужня людина зможе стати на шлях медицини, адже працювати в лікарні дуже складно. Нелегка робота нести відповідальність за життя інших, не боятися складнощів, швидко вирішувати проблеми, вчасно діяти та бути справжнім професіоналом своєї справи.
На Сновщині медична система представлена двома закладами – КНП «Сновська центральна районна лікарня» (генеральний директор Микола Куценко) та КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» (генеральний директор Олена Шарпан). Вони й розповіли читачам «Променя» про зміни в медичній системі, появу нових кадрів та те, як вплинув коронавірус на медичну галузь.
Генеральний директор КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан
та фельдшер Леся Позаненко на прийомі пацієнтів.
Фельдшерський пункт у Гвоздиківці та Тур’янська амбулаторія незабаром
запрацюють
До Сновського центру первинної медичної допомоги (далі – ЦПМД) входять п’ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини (у Сновську, Тур’ї, Рогізках, Нових Боровичах і Петрівці), двадцять один фельдшерський та два фельдшерсько-акушерські пункти.
– У колективі ЦПМД трудяться 80 постійних працівників, - розповідає Олена Шарпан. – Тимчасово без медичних працівників залишилися п’ять сіл громади: Гута Студенецька, Іванівка, Попільня, Лосева Слобода та Гвоздиківка. Проте жителі цих населених пунктів не почувають себе покинутими, адже знаходяться під наглядом фельдшерів сусідніх сіл та своїх сімейних лікарів, з якими уклали декларації.
До слова, у Гвоздиківці відкриття фельдшерського пункту вже не за горами. Він знаходитиметься у приміщенні колишнього будинку культури, де наразі завершується ремонт. Найближчим часом запрацює і Тур’янська амбулаторія. Цей заклад нарешті передали нам на баланс. Всі ремонтні роботи, в тому числі і проведення електроенергії завершилися. Єдине – не вистачає нових меблів. (Нагадаємо, будівництво амбулаторії почалося ще два роки тому. Його фінансування здійснювалося згідно з президентською програмою «Сільська медицина» (90% передбачено з державного бюджету, 10% – з міського).- Авт).
У Смяцькому ФП відремонтували систему опалення, а в кожній амбулаторії зробили пандуси для маломобільних груп населення.
Лікар-терапевт приймально-діагностичного відділення з пунктом надання невідкладної медичної допомоги Володимир Станішевський, акушерка Альона Безбородько,
медична сестра Наталія Деркач та молодша медсестра Наталія Авраменко.
Нові кадри серед сімейних лікарів
Наразі на Сновщині працюють 8 сімейних лікарів. Головний лікар, лікар-педіатр вищої категорії Олена Шарпан, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення, лікар вищої категорії Наталія Тарасюк, завідувач АЗПСМ м. Сновськ, лікар загальної практики сімейної медицини І категорії Анатолій Королецький, лікар загальної практики сімейної медицини І категорії Наталія Соболевська, лікар загальної практики сімейної медицини Анастасія Ткаченко, лікар загальної практики сімейної медицини Анастасія Базіль, лікар-терапевт ІІ категорії Ганна Стеченко, завідувач АЗПСМ с. Тур’я, лікар загальної практики сімейної медицини І категорії Володимир Цуприк, лікар-педіатр Катерина Сильченко та лікар-педіатр І категорії Катерина Цуприк.
Анастасія Ткаченко та Катерина Сильченко наразі перебувають у декретних відпустках.
У серпні штат ЦПМД поповниться ще одним сімейним лікарем. Це буде молодий спеціаліст після закінчення інтернатури. Тож ті, хто ще не уклав, або хоче переукласти декларацію, мають прекрасну можливість через кілька місяців мати свого сімейного лікаря. До слова, він може набирати лише 1800 людей.
Наш колектив дбає про ваше здоров’я, –
так стверджує генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Микола Куценко.
Центральна районна лікарня має 9 відділень: поліклінічне (завідувач Олег Якубовський), педіатричне (Алла Станішевська), хірургічне змішаного типу (травматологія, гінекологія і, власне, хірургія) (Микола Парфенюк), терапевтичне з кардіологічними ліжками (Тетяна Куценко), неврологічне (Роман Куценко), інфекційне (Сергій Станішевський), реанімаційне (Дар’я Петрунько), приймальне діагностичне з пунктом надання первинної медичної допомоги (Володимир Станішевський), а також клінічно-діагностична лабораторія (Надія Полковніченко).
Загалом у штаті нараховується 237 працівників, з них – 27 лікарів, 5 – інтернів, 110 – середнього медичного персоналу.
Приємною новиною для всіх жителів Сновщини стала поява трьох нових спеціалістів – лікаря-невролога Романа Куценка, лікаря-уролога Володимира Шевчука та радіолога Сергія Міненка.
Микола Куценко зазначає, що через місяць колектив поповниться ще двома спеціалістами – рентгенологом та окулістом. Обидва з них закінчують інтернатуру. Поки що в закладі не вистачає інфекціоніста, ендокринолога та акушера-гінеколога.
Випробування коронавірусом
Попри усі складнощі, які виникли через поширення коронавірусної хвороби, вдосконалення та покращення умов для пацієнтів, хоч і повільними кроками, та відбувалося. За словами Миколи Вікторовича, за рік вдалося виконати роботи по заміні пандусів у поліклінічному та приймальному відділеннях, відремонтувати в останньому вбиральню. Було зроблено капітальний ремонт рентген-кабінету. За депутатські кошти місцевих депутатів вдалося частково замінити вікна в інфекційному відділенні, відремонтувати одну палату та придбати туди функціональні ліжка. Також за рахунок міської ради, спонсорів та бюджету лікарні закупили кисневі концентратори, комп’ютерну техніку та апарат ІФА (для виявлення в крові антитіл). Придбали також дизгенератор для закладу та окремо для інфекційного відділення. Також міською радою на баланс лікарні було передано автомобіль.
Флюорограф, придбаний близько року тому, не працює і досі. І справа не у відсутності фахівців чи бажанні адміністрації, а у паперовій тяганині. Затримка відбувається через відсутність дозволу від експертів із Києва та Харкова, які мають ретельно обстежити кабінет та обладнання і дати свою оцінку. Проте через карантин ця справа дуже затягнулася. Сподіваємося, що зараз, коли ми у жовтій карантинній зоні, справа зрушиться з місця.
Сто тисяч гривень з місцевого бюджету почала виділяти міська рада працівникам інфекційного та перепрофільованого під «ковідних» пацієнтів неврологічного відділень. Адже лікарня не потрапила до переліку опорних лікарень, які отримують грошові надбавки за роботу із хворими на ковід. Та не варто забувати, що наші працівники так само, як і корюківські чи чернігівські, щодня рятували життя людей, так само ризикували власним здоров’ям, падали з ніг від утоми, не мали змоги вчасно піти у відпустки.
Весь цей рік медична сфера Сновщини працювала у режимі нон-стоп. Дивлячись на їхню роботу, розумієш, що бути медиком – важка місія, до якої треба підходити дуже серйозно. Справа лікаря завжди матиме повагу й вдячність від людей.
Тетяна ЛИТВИН
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