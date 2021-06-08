Сто років минає, відколи в Україні було створене товариство мисливців і рибалок

В усі часи воно виконувало важливу місію - зберігало й примножувало традиції правильного полювання, дбайливого ставлення до тваринного світу і любові до природи рідного краю. Цілі покоління молодих мисливців та рибалок виховувалися на кращому досвіді старших наставників, а проведення біотехнічних заходів в угіддях завжди грунтувалося на прогресивних наукових досягненнях.
Сновська організація УТМР нині налічує майже три сотні мисливців. Голова райради УТМР Ігор Мося у коментарі для «Променя» слушно зазначив, що сучасні реалії вимагають нових методів ведення мисливського господарства. – Ми всі об’єднані в громадську організацію, - каже Ігор Федорович, - тому маємо відчувати спільну відповідальність за ситуацію в угіддях і організацію природокористування. Полювання – це не просто, коли хтось вирушає з рушницею в руках на добування дичини. Ми ще маємо обов’язок дотримуватися правил, вчасно сплачувати членські внески, оформлювати належним чином документи на мисливських собак тощо. (До речі, віднедавна співробітники контролюючих органів почали вимагати на кожного пса ще й ветеринарний паспорт з позначкою про щеплення від сказу).
Товариство мисливців – це передовсім люди. Ті, хто своїм особистим прикладом і багаторічною свідомою поведінкою підтримують репутацію справжніх шанувальників полювання. З нагоди ювілею – 100-річчя створення УТМР – грамотами обласної організації нагороджено почесного члена товариства В.В. Приходька, єгеря В.С. Качана, а також ветеранів С.В. Безкишкіна, Ю.Я. Паіна, О.І. Тєлєгіна. Про них дійсно можна сказати: відпочинок душею на природі є невід’ємною частиною їхнього життя.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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