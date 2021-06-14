Проєкт чи прожект?

Вже тривалий час у Сновську триває обговорення ідеї створення нової водогінної мережі в районі вулиць Калініна, Шевченка та Костюченка. Залізничне водопостачальне підприємство з певних причин не збирається збільшувати свою систему і кількість абонентів. Населення, яке не може користуватися таким благом цивілізації, як централізована подача води, вимушене виходити з ситуації самотужки. Хтось користується криницею біля хати, а дехто вирішує питання по-сучасному: пробиває свердловину і встановлює електронасос. Проте не все так просто. З’ясувалося, що в деяких місцях верхній водоносний горизонт не зовсім придатний до користування: вода там жовтувата, зі специфічним присмаком. За попереднім висновком, вона має підвищений вміст заліза та й за деякими іншими показниками не дуже підходить для вживання. Тобто помити підлогу нею ще можна, а ось варити на ній суп – краще не треба.
З огляду на такі реалії виникла ідея прокласти на тому кутку міста новий водогін. Міськрада навіть замовила складання проєктно-кошторисної документації. (За яку ще треба заплатити понад 130 тисяч гривень). Справа закрутилася довкола трьох водних свердловин, які знаходяться в лісі біля недобудованого м’ясокомбінату. Щоправда, вони вже десятки років не використовувалися й про їхній технічний стан можна лише здогадуватися. Так чи інакше, але є припущення: одна з них придатна для видобування води. Наступним етапом має бути будівництво водокачки і станції знезалізнення. Для цього потрібно провести вирубку дерев, тобто розчистити майданчик і прокласти просіку. Міськрада вже звернулася з цього питання до обласної ради і облагролісгоспу. Звідти надійшла відповідь, що сосни у тому лісі ще не належать до тієї стиглості, коли дозволяються суцільні рубки. Тобто якщо водокачку не встановити, то далі ні про який водогін і мови бути не може. Взагалі, на сьогоднішній день цей проєкт ще навіть не пройшов експертизи. А його приблизна вартість – понад шість мільйонів гривень. Напевно, усі розуміють: у міському бюджеті грошей на це не знайдеться. А варіант створення громадянами кооперативу (як люди вчинили на деяких інших вулицях) – ще більш фантастичний.
Попередньо планувалося залучити кошти з обласної екологічної програми. Однак Сновськ раніше вже отримував з неї чимале фінансування – на каналізування мікрорайону «П’ятикути». І тепер у черзі на «обласні» гроші стоять інші громади Чернігівщини. Є ще одна програма – «Питна вода». Але її реалізація почнеться з 2022 року. Та й ніхто не знає, яку суму виділять під неї і яким саме населеним пунктам. Звісно, відповідні заявки міськрада оформить і аргументи на користь Сновська підготує. Проте не факт, що у Чернігові перевагу віддадуть саме нашому місту. Бо, зрештою, водогони потрібні і в селах. Особливо, якщо врахувати велику зараженість верхнього водоносного горизонту нітратами у сільській місцевості. Десятиріччями у землю «вбухували» різноманітні хімікати, тож навіщо дивуватися наслідкам?
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