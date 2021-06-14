Уряд виділив 400 млн гривень для виплати лікарняних і декретних допомог

Кабінет Міністрів України виділив 400 мільйонів гривень фінансової підтримки для здійснення Фондом соціального страхування України виплат за листками непрацездатності.
Відповідну
постанову «Деякі питання виділення коштів для виплати застрахованим особам
матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності» Уряд затвердив сьогодні, 02 червня.
Після
надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть направлені на виплати
допомог по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.
Державна
фінансова допомога дозволить скоротити строки фінансування матеріального
забезпечення для застрахованих осіб та частково компенсує перевищення обсягів
потреби у видатках Фонду над доходами, яке спостерігається у зв’язку із
пандемією.
Нагадаємо,
за перші чотири місяці 2021 року порівняно з тим же періодом 2020 року
кількість прийнятих на оплату лікарняних листків зросла на 29,6%, потреба у
видатках за ними – на 60,3%. Так, у січні–квітні Фонд прийняв на фінансування 1
мільйон 642 тисячі 355 листків непрацездатності на загальну суму понад 5,7
мільярда гривень.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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