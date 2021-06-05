Допомоги на поховання застрахованих осіб призначено для 5 526 сімей

Упродовж січня-травня 2021 року Фонд соціального страхування України нарахував допомоги на поховання родинам 5 526 застрахованих осіб, які померли у період трудової діяльності. За той же період 2020 року було профінансовано 4 267 допомог на поховання.
Допомоги
були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі
4 100 гривень. Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид видатків
упродовж 5 місяців 2021 року, становить 23,2 мільйона гривень.
Призначення
допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання
допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання
допомоги на поховання.
Зазначимо,
що допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які
перебували на утриманні застрахованої особи (не мали
самостійних джерел засобів до існування):
1)
дружини (чоловіка);
2)
дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього
віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та
онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів
середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою
навчання – до 23 років;
3)
батька, матері;
4)
дідуся та бабусі за прямою лінією спорідненості.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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