Легка атлетика
Минулої суботи Корюківка стала місцем проведення відкритої першості району з легкоатлетичного триборства серед юнаків та дівчат 2006 р.н. і молодших.Понад вісімдесят юних спортсменів зі Сновщини, Менщини та Корюківщини змагалися в бігу на 60 і 200 метрів, стрибках у довжину. У своїх вікових групах в сумі триборства відзначилися наші хлопці та дівчата: О.Салата (І місце), В.Кузьменко (І), М.Хоминський (ІІ), М.Лахадинов (ІІ), К.Онищенко (ІІ), Б.Скорий (ІІІ), Т.Федоренко (ІІІ), О.Івако (ІІІ). У змішаній естафеті (4х100 м) М.Дедусь, О.Салата, В.Кузьменко та Р.Ломонос фінішували з другим результатом. За словами заступника директора спортивної школи В.Івлєва, сприяння в поїздці нашої команди на змагання надав депутат облради Олександр Якубін. Також він подбав про подарунки для легкоатлетів – з нагоди Дня захисту дітей.
Юнацький футбол
У Сновську відбулися ігри відбіркового етапу змагань, організованих ФСТ «Колос». Хлопці 2011-12 рр.н. спочатку розгромили представників Чернігівського району – 13:0. Але в наступному матчі проти суперників з Борзни поступилися з рахунком 1:2. (Останній гол їм забили за лічені хвилини до фінального свистка. Не пощастило). Натомість вихованці старшої групи (2009-10 рр.н.) здобули дві перемоги: над конкурентами з Ладана (7:0) і Борзни (2:0). Таким чином команда зі Сновська отримала можливість взяти участь у всеукраїнських змаганнях, які відбудуться в липні у м.Скадовськ (Херсонська обл.).
Футбол
Сновський «Тайм» заявлений на участь відразу в двох першостях – Городнянщини і Корюківського району. 30 травня нашим футболістам довелося провести вдома відразу дві зустрічі. Спочатку вони зіграли проти корюківського «Ветерана».
Попри назву суперники «Тайма» продемонстрували доволі непогану витривалість і без бою не здалися. Лише доклавши чималих зусиль, господарі поля перемогли – 4:2. (Відзначилися Р.Петренко – двічі, В.Хоменко, Р.Паін). А другий матч – проти «Колоса» з Дібровного – завершився нічиєю (1:1). Наші футболісти не змогли скористатися своєю чисельною перевагою, коли в середині першого тайму гравця гостей за грубе порушення правил видалили з поля. Успішною стала атака сновчан, яка завершилася влучним ударом Д.Малишенка. Проте один з наших гравців забив гол у власні ворота. Сталося все непередбачувано, як і буває у футболі.
Як розповів тренер ДЮСШ О.Кухаренко, команда «Тайм» виступає на першості за підтримки депутата облради О.Якубіна. Також він висловив вдячність уболівальникам за активну підтримку місцевої команди.
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