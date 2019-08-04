Щомісячні виплати від Фонду зросли на 11,3% за підсумками півріччя

Фонд соціального страхування України упродовж січня–червня 2019 року фінансував щомісячні страхові виплати для 196 тис. потерпілих на виробництві та 10 тис. членів їх сімей. Загальні видатки Фонду за цим напрямом склали 4,1 млрд гривень, що на 11,3% більше, ніж за той же період минулого року.
Середній розмір щомісячної виплати постраждалим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань склав 3,4 тис. грн, що на 9,6% більше, ніж за перше півріччя 2018 року. Збільшення сум виплат пов’язано, зокрема, із проведенням з 01.03.2019 перерахунку, відповідно до якого щомісячні страхові виплати потерпілим і членам їх сімей зросли на 5%.
Зазначимо, щомісячна страхова виплата призначається потерпілому у разі часткової або повної втрати працездатності та компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до визначеного МСЕК ступеня непрацездатності.
Фонд соціального страхування України здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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