пятница, 9 августа 2019 г.

Хто полагодить тротуарну плитку?

Жителю Сновська Олександру Ховпуну це питання вже набридло. Ставив він його і міському голові, і його  заступникам, і безпосередньому колишньому виконавцю робіт Володимиру Гордюку.



– Усі погоджуються, що в центрі міста має бути порядок, що плитка потребує  заміни, але нічого досі для того порядку не зробили, - обурюється Олександр Васильович. Додав, що соромно все споглядати, чути  смішні і саркастичні коментарі (як місцевих, так і гостей Сновська). - Білоруси, так ті диву даються. Бо просто не уявляють, як допущена така недбалість!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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