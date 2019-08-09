Хто полагодить тротуарну плитку?

Жителю Сновська Олександру Ховпуну це питання вже набридло. Ставив він його і міському голові, і його заступникам, і безпосередньому колишньому виконавцю робіт Володимиру Гордюку.
– Усі погоджуються, що в центрі міста має бути порядок, що плитка потребує заміни, але нічого досі для того порядку не зробили, - обурюється Олександр Васильович. Додав, що соромно все споглядати, чути смішні і саркастичні коментарі (як місцевих, так і гостей Сновська). - Білоруси, так ті диву даються. Бо просто не уявляють, як допущена така недбалість!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
– Усі погоджуються, що в центрі міста має бути порядок, що плитка потребує заміни, але нічого досі для того порядку не зробили, - обурюється Олександр Васильович. Додав, що соромно все споглядати, чути смішні і саркастичні коментарі (як місцевих, так і гостей Сновська). - Білоруси, так ті диву даються. Бо просто не уявляють, як допущена така недбалість!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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