У каналізаційних колодязях гинуть люди!

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України звертає увагу на значну кількість групових нещасних випадків, які стались при виконанні робіт по ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів протягом травня–липня 2019 року.
Так, зокрема:
- 21.05.2019 під час виконання робіт по прочищенню каналізаційної системи отруїлись клоачним газом три працівники комунального підприємства «Комсервіс» (м. Куп’янськ, Харківська область). При цьому один слюсар помер, а двоє отримали отруєння;
- 31.05.2019 у селі Східне Херсонської області старший оператор очисних споруд філії «Чорнобаївське» ПрАТ «Агрохолдінг Авангард», спустившись до колодязя з очисними водами, втратив свідомість. Побачивши це, інший працівник намагався його витягти з колодязя, але теж знепритомнів. У результаті цього випадку обидва працівники загинули;
- 07.06.2019 у с. Вербівка Харківської області у Вербівському дошкільно-навчальному закладі (ясла-садок) під час заміни фіскального насосу річний оператор газової котельні отруївся каналізаційними газами. При спробі його врятувати старша медична сестра також отруїлася;
- 29.07.2019 в комунальному підприємстві «Іванківське комунальне управління водного господарства» (с. Русаки Київської область) при виконанні робіт по заміні засувки в колодязі глибиною 2,5 м. троє слюсарів загинули у результаті отруєння газами.
Аналіз засвідчує, що основними причинами виникнення таких нещасних випадків є незадовільна організація проведення ремонтних і аварійних робіт на водопровідних та каналізаційних спорудах, а саме: допуск до виконання роботи працівників без проведення відповідного навчання з питань охорони праці, без оформлення наряду-допуску; невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту, запобіжного та захисного інвентаря, незадовільний стан вентиляційних систем у КНС; відсутність кваліфікованих працівників; невиконання вимог інструкцій з охорони праці та виконання робіт з грубими порушеннями вимог безпеки праці.
Враховуючи ці вражаючі цифри та жахливі факти загибелі людей на виробництві, з метою недопущення таких випадків звертаємось до керівників підприємств житлово-комунального господарства, до всіх роботодавців та підприємців, які використовують найману працю, з вимогою забезпечити організацію безпечного виконання робіт з ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів і колодязів: забезпечити наявність та справний стан засобів індивідуального захисту для виконання робіт у колодязях (протигази, страхувальні мотузки, пояси); встановити жорсткий контроль за станом виробничої та трудової дисципліни під час проведення газонебезпечних робіт, виконанням робіт у колодязях за нарядами-допусками, безумовним застосуванням ЗІЗ та аналізом повітряного середовища; забезпечити працівників сучасними ЗІЗ (ізолюючі протигази, газоаналізатори, саморятівники); забезпечити належні умови утримання припливних та витяжних вентиляцій в КНС, забезпечити якісне проведення інструктажів з охорони праці працівників.
Шановні роботодавці, власники підприємств, дбайте про здоров’я ваших працівників, спрямовуйте свої зусилля на створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці!
Шановні працівники, бережіть своє життя та здоров’я – неухильно виконуйте вимоги інструкцій з охорони праці! Пам’ятайте, що невиконання правил охорони праці призводить до досить сумних наслідків – травмування і, навіть, до загибелі.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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