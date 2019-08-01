Два тижні пересувної пошти не було у Нових Млинах!

Про це – з тривогою і болем – повідомила «Променю» тамтешня жителька Марія Росік. Жінка не те, що розхвилювалася, мало не розплакалася.
Адже не лише без районки не може, а й платежі комунальні нема куди сплатити, конверти не виходить придбати, бандероль відправити і ще багато чого… Заспокоїти Марію Григорівну поки що нічим. Адже подібна картина співпраці чернігівських поштовиків із жителями сіл триває й досі. Зачепила вона не лише Нові Млини, а й інші села. Там також усім незручно, там теж люди в очікуванні наведення порядку і стабілізації.
Адже не лише без районки не може, а й платежі комунальні нема куди сплатити, конверти не виходить придбати, бандероль відправити і ще багато чого… Заспокоїти Марію Григорівну поки що нічим. Адже подібна картина співпраці чернігівських поштовиків із жителями сіл триває й досі. Зачепила вона не лише Нові Млини, а й інші села. Там також усім незручно, там теж люди в очікуванні наведення порядку і стабілізації.
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