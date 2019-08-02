Якщо у селі немає роботи – навчися заробляти на землі

Один із рецептів виживання
Вже п’ять років подружжя Володимира та Оксани Бурби займається вирощуванням тютюну. Ця справа досить прибуткова, адже з роками ціна на цигарки лише зростає. Але і потребує вона величезної праці та догляду.
- На плантації роботи повно завжди, - каже Оксана Василівна. – Починаючи з травня, як тільки посадили. Росте тютюн три місяці. За цей час його слід неодноразово сполювати, разів зо п’ять пасинкувати, щоб міцним був. Ця рослина любить спеку, тому поливати її не потрібно. Після вирубки ми розрізаємо його навпіл та висушуємо, стебло при цьому окремо. Далі тютюн потрібно помолоти. У нас свій млин, тому мелемо вдома. А далі – здаємо оптом. Це найвигідніше.
Вирощування тютюну – основний заробіток для родини. Оксана – домогосподарка, а чоловік Володимир – сезонний працівник. У родині троє дітей: восьмикласниця Вікторія, шестикласник Олександр та трирічна Софія.
- Дітей потрібно поставити на ноги, - продовжує господиня. – Хочеться для них лише найкращого, саме тому й працюємо, не покладаючи рук. Тримаємо велике господарство, обробляємо город. Посадили 50 соток картоплі, хочемо зібрати хороший урожай, та відсутність дощів цьому не дуже сприяє.
І хоч спочатку подружжя вагалося, чи варто займатися саме такою справою, поступово зрозуміло – варто. Головне – почати. А вже потім, разом, маленькими кроками розвивати та вдосконалювати почате.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Вже п’ять років подружжя Володимира та Оксани Бурби займається вирощуванням тютюну. Ця справа досить прибуткова, адже з роками ціна на цигарки лише зростає. Але і потребує вона величезної праці та догляду.
- На плантації роботи повно завжди, - каже Оксана Василівна. – Починаючи з травня, як тільки посадили. Росте тютюн три місяці. За цей час його слід неодноразово сполювати, разів зо п’ять пасинкувати, щоб міцним був. Ця рослина любить спеку, тому поливати її не потрібно. Після вирубки ми розрізаємо його навпіл та висушуємо, стебло при цьому окремо. Далі тютюн потрібно помолоти. У нас свій млин, тому мелемо вдома. А далі – здаємо оптом. Це найвигідніше.
Вирощування тютюну – основний заробіток для родини. Оксана – домогосподарка, а чоловік Володимир – сезонний працівник. У родині троє дітей: восьмикласниця Вікторія, шестикласник Олександр та трирічна Софія.
- Дітей потрібно поставити на ноги, - продовжує господиня. – Хочеться для них лише найкращого, саме тому й працюємо, не покладаючи рук. Тримаємо велике господарство, обробляємо город. Посадили 50 соток картоплі, хочемо зібрати хороший урожай, та відсутність дощів цьому не дуже сприяє.
І хоч спочатку подружжя вагалося, чи варто займатися саме такою справою, поступово зрозуміло – варто. Головне – почати. А вже потім, разом, маленькими кроками розвивати та вдосконалювати почате.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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