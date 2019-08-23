Продовжуються роботи над відкриттям їдальні у гімназії

Наслідки страшної пожежі, яка відбулась у жовтні 2016 р. в районній гімназії, майже ліквідовано. Нагадаємо, що вогнем було знищено декілька класів, найбільше постраждала їдальня, тоді пожежники ледве врятували стіни приміщення.
Поспілкувавшись із директором цього навчального закладу Олександром В’ячеславовичем Щербиною – дізнались більше про ремонтні роботи.
- Реалізація проекту будівництва розрахована на три черги (три роки). У 2018 р. відбувся повний демонтаж стін, підготовка території, заливка фундаменту. Через міську раду на розвиток інфраструктури ОТГ було виділено 3 млн. 237 тис. грн. Зараз відбувається будівництво другої черги – 4 млн. 550 тис. грн. Фірма, яка виграла тендер (ТОВ «Нормаль-Україна» із Чернігова), вже не вперше реконструює об’єкти у м.Сновськ. Активно працювала навесні, наразі робота дещо призупинена. Компанія займається облаштуванням внутрішніх туалетів у ЗОШ № 2, у с.Тихоновичі та с.Кучинівка. На третій рік планується остаточне закінчення будівництва. На це виділено 4 млн. 400 тис. грн. Буде повністю встановлено необхідне обладнання.
Під час навчання діти не залишаються голодні. Система харчування налагоджена та працює. Школярі пільгових категорій мають змогу поїсти у ЗОШ № 2. Решта учнів - у професійному училищі. Для цього збільшено перерву. Курсує три автобуси, які підвозять дітей. Звісно, кількість учнів, що харчуються, дещо зменшилась (все ж не всім зручно їздити), але ми плануємо якнайшвидше закінчити ремонт і ліквідувати цей недолік.
Чекаєм на завершення робіт й уся місцева спільнота.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Поспілкувавшись із директором цього навчального закладу Олександром В’ячеславовичем Щербиною – дізнались більше про ремонтні роботи.
- Реалізація проекту будівництва розрахована на три черги (три роки). У 2018 р. відбувся повний демонтаж стін, підготовка території, заливка фундаменту. Через міську раду на розвиток інфраструктури ОТГ було виділено 3 млн. 237 тис. грн. Зараз відбувається будівництво другої черги – 4 млн. 550 тис. грн. Фірма, яка виграла тендер (ТОВ «Нормаль-Україна» із Чернігова), вже не вперше реконструює об’єкти у м.Сновськ. Активно працювала навесні, наразі робота дещо призупинена. Компанія займається облаштуванням внутрішніх туалетів у ЗОШ № 2, у с.Тихоновичі та с.Кучинівка. На третій рік планується остаточне закінчення будівництва. На це виділено 4 млн. 400 тис. грн. Буде повністю встановлено необхідне обладнання.
Під час навчання діти не залишаються голодні. Система харчування налагоджена та працює. Школярі пільгових категорій мають змогу поїсти у ЗОШ № 2. Решта учнів - у професійному училищі. Для цього збільшено перерву. Курсує три автобуси, які підвозять дітей. Звісно, кількість учнів, що харчуються, дещо зменшилась (все ж не всім зручно їздити), але ми плануємо якнайшвидше закінчити ремонт і ліквідувати цей недолік.
Чекаєм на завершення робіт й уся місцева спільнота.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
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