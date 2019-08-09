Горять трава, торф`яники

4 серпня на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави площею 3 га поблизу с. Заріччя. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучались 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та трактор ДП «Сновськрайагролісгосп».
5 серпня горів торф на площі 0,04 га поблизу с.Заріччя. Причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучались 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та трактор ПСП «Прогрес». Гасіння пожежі було ускладнено віддаленістю джерел протипожежного водопостачання, заправлення водою здійснювалось за 5 км в с.Заріччя.
Також цього дня надійшло повідомлення про пожежу грубих кормів в с.Тур’я по вул. М’язя. Власник – 1962 р.н., тимчасово непрацюючий. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Вогнем знищено 0,5 тонни грубих кормів, пошкоджено 10 м кв. стіни господарчої будівлі розміром 10х4 м кв. та 2 м кв. огорожі. А ще горіла суха трава на площі 0,1 га в м.Сновськ, поблизу вул.Набережної. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Шановні жителі громади! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, вживайте невідкладних заходів по гасінню виявлених пожеж до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів!
Роман СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
5 серпня горів торф на площі 0,04 га поблизу с.Заріччя. Причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучались 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та трактор ПСП «Прогрес». Гасіння пожежі було ускладнено віддаленістю джерел протипожежного водопостачання, заправлення водою здійснювалось за 5 км в с.Заріччя.
Також цього дня надійшло повідомлення про пожежу грубих кормів в с.Тур’я по вул. М’язя. Власник – 1962 р.н., тимчасово непрацюючий. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Вогнем знищено 0,5 тонни грубих кормів, пошкоджено 10 м кв. стіни господарчої будівлі розміром 10х4 м кв. та 2 м кв. огорожі. А ще горіла суха трава на площі 0,1 га в м.Сновськ, поблизу вул.Набережної. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Шановні жителі громади! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, вживайте невідкладних заходів по гасінню виявлених пожеж до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів!
Роман СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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