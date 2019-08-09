пятница, 9 августа 2019 г.

Горять трава, торф`яники

4 серпня на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло  повідомлення про пожежу  сухої трави площею 3 га поблизу с. Заріччя. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучались 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та трактор ДП «Сновськрайагролісгосп».

5 серпня  горів торф на площі 0,04 га поблизу с.Заріччя. Причина загорання  – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучались 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та трактор ПСП «Прогрес». Гасіння пожежі було ускладнено віддаленістю джерел протипожежного водопостачання, заправлення водою здійснювалось за 5 км в с.Заріччя.
Також  цього дня надійшло повідомлення про пожежу грубих кормів в с.Тур’я по вул. М’язя.  Власник – 1962 р.н., тимчасово непрацюючий. Причина  – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Вогнем знищено 0,5 тонни грубих кормів, пошкоджено 10 м кв. стіни господарчої будівлі розміром 10х4 м кв. та 2 м кв. огорожі. А ще горіла суха трава на площі 0,1 га в м.Сновськ, поблизу вул.Набережної. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Шановні жителі громади! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, вживайте невідкладних заходів по гасінню виявлених пожеж до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів!
Роман СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)