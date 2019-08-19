Безпека праці при транспортуванні, зберіганні та переробці зернових культур

Відділ профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції соціального страхування в Чернігівській області звертається до роботодавців сферою діяльності яких є сільськогосподарське виробництво ознайомитися з нижчевикладеною інформацією та провести на підприємствах додаткову організаційну роботу по недопущенню аналогічних або подібних нещасних випадів.
В одному з господарств Сновськогорайону зареєстрований груповий нещасний випадок з працівниками,що стався в зерносховищі зернотоку, при завантаженні зерна в кузов автомобіля.
Під час розслідування вищевказаного нещасного випадку основною причиноюйого настання визначенопорушення вимог безпеки праці під час експлуатації мобільних засобів праці, а саме:тракторист керуючи трактором БЕЛАРУС-892здійснив наїзд на охоронця та на комірника притиснувши їх до стіни зерносховища ковшем, внаслідок чого вони отримали тяжкі травми.
Охоронець отримав травми внутрішніх органів, а комірниця - закритий перелом обох кісток лівого передпліччя. На даний час обидва працівника перебувають на лікуванні,тому важко сказати чи повернуться вони до повноцінного здорового життя.
В сільгосппідприємствах великий об‘єм різноманітної роботи і заради збереження здоров‘я та життя працюючих кожен вид роботи повинен бути прописаний відповідною інструкцією з охорони праці. Кожен працюючий повинен бути відповідно проінструктований при виконанні робіт, підвищеної небезпеки та призначена посадова особа, відповідальна за охорону праці при проведенні вищевказаних робіт.
Комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що при проведенні робіт з навантаження зерна люпину не була призначена посадова особа або працівник, відповідальний за безпечне проведення навантажувальних робіт, не було визначено розміщення працівників , не встановлено порядок обміну умовними сигналами, не проведено інструктаж з працівниками перед початком роботи. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на зернотоках не відповідала вимогам Положенню про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) (відсутні всі необхідні розділи, відсутні відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв , інструментів тощо).
Роботодавці,відповідальні за створення належних безпечних умов праці,при настанні нещасних випадків витрачають багато дорогоцінного робочого часу в ході розслідування та кримінального провадження порушеного правоохоронними органами. Тому краще провести необхідні профілактичні заходи та сприяти усвідомленню кожним працівником, що дотримання вимог охорони праці є запорукою не тільки збереження здоров'я, але й вирішення економічних та соціальних проблем.
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Зараз в розпалі жнива, на повну потужність працюють комбайни, елеватори, рухаються машини, трактори та інша сільгосптехніка, проводиться збирання та транспортування зернових культур, яке закладається на подальше зберігання та переробку. На кожному кроці працюючих очікує небезпека бути травмованим внаслідок потрапляння (доторкання) до рухомих та таких що обертаються частин машин або внаслідок наїзду на них транспортних засобів.
Просимокерівників підприємств,фермерських господарств, працівників, задіяних в сільськогосподарському виробництві на вищевказаному прикладі виробничого травматизму зробити відповідні висновки та забезпечитибезпечну працю насвоєму підприємстві!
Відділ профілактики страхових випадків
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в
Чернігівській області
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