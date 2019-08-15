четверг, 15 августа 2019 г.

Безхатченки загидили зупинку

Те, що коїться у центрі міста з появою в ньому безхатченків, описати коректно навряд чи вдасться… Бо де б вони не перебували – поблизу Свято-Миколаївського храму  чи «Торгового дому», чи біля зупинки магазину «Сновський» - всюди після них калюжі сечі, сморід,  рештки їжі… Ніякі вмовляння відійти подалі, прибрати після себе і поводитися хоч трохи   цивілізованіше – не  допомагають.



Одного з них, після минулорічної  публікації в «Промені», силами мерії, терцентру, деяких партійних активістів прагнулося «відрядити» і в стаціонарне відділення для самотніх у Нових Боровичах, і в інфекційне ЦРЛ, проте довго у названих  точках Сергій Сентябрьов не затримувався. Проявляв себе із якнайгіршої сторони, пив, сварився і опинявся серед неба. Безкінечно. Взимку і влітку. Ось і 14 серпня його довелося  (у буквальному  розумінні слів) виштовхувати за межі площі,  викликати поліцію, представників міськради. Вже після 18-00 прибули і двірники – мили, підмітали нечистоти…  Все це споглядали (звісно, з коментарями) пасажири чернігівської маршрутки.  Хто ніс  затулював, хто чхав, але всі гудили і безхатченків, і закони, і владу, і безпорадних у цьому  питанні поліцейських, газетярів. Що ж далі?
Автор: на

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