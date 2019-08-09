13 серпня о 12-ій годині у приміщенні Сновського відділу Менської місцевої прокуратури (м.Сновськ, вул. Миру,107) відбудеться прийом громадян першим заступником прокурора Менської місцевої прокуратури радником юстиції Плоским Олександром Олександровичем.
16 серпня о 14-ій годині у приміщенні Сновського відділу Менської місцевої прокуратури (м.Сновськ, вул. Миру, 107) відбудеться прийом громадян першим заступником прокурора Чернігівської області старшим радником юстиції Бутовичем Олександром Івановичем. Для попереднього запису та для довідок звертатися до Сновського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном (04654) 2-17-56.
16 серпня о 14-ій годині у приміщенні Сновського відділу Менської місцевої прокуратури (м.Сновськ, вул. Миру, 107) відбудеться прийом громадян першим заступником прокурора Чернігівської області старшим радником юстиції Бутовичем Олександром Івановичем. Для попереднього запису та для довідок звертатися до Сновського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном (04654) 2-17-56.
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