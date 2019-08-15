Хто допоможе поремонтувати туалет

До редакції звернулися жителі будинків 18, 18-а, 16, 14 В.Руденок, В.Тодік, Л.Кочерга, Г.Бугрим та інші з проханням посприяти у вирішенні наболілого питання – облаштування громадського туалету.
Стоїть він, переповнений фекаліями, стоїть таким жалюгідним, куди не те що заходити не хочеться, а підходити страшнувато. Але люди ходять, бо іншого варіанту нема. Зверталися щодо вирішення цього питання і в мерію, і до Ганни Кошової, але віз і досі там. Збудувати новий туалет ще складніше. Не дозволяють комунікації. Їх посеред спільного двору – купа…
Стоїть він, переповнений фекаліями, стоїть таким жалюгідним, куди не те що заходити не хочеться, а підходити страшнувато. Але люди ходять, бо іншого варіанту нема. Зверталися щодо вирішення цього питання і в мерію, і до Ганни Кошової, але віз і досі там. Збудувати новий туалет ще складніше. Не дозволяють комунікації. Їх посеред спільного двору – купа…
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