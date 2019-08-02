Майже 2 тис. осіб з інвалідністю Фонд забезпечив засобами реабілітації, протезуванням і колясками

Упродовж січня–червня 2019 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальними засобами пересування, очним і зубопротезуванням тощо було забезпечено майже 2 тисячі осіб з інвалідністю внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.
Серед них первинним та складним протезуванням, ортопедичними пристроями, терапевтичними інструментами та приладами, а також іншими засобами реабілітації було забезпечено 1 753 осіб з інвалідністю.
Спеціальними засобами пересування (колясками) забезпечено 96 потерпілих на виробництві. Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, та слуховими апаратами – 118 осіб з інвалідністю.
Забезпечення зазначеними виробами і засобами реабілітації здійснюється Фондом безоплатно та в необхідному обсязі для всіх потерпілих на виробництві відповідно до визначеної МСЕК потреби.
Зокрема, Фондом фінансується первинне та складне протезування (протезно-ортопедичні вироби), придбання палиць, милиць, терапевтичних інструментів та приладів, приладдя та ортопедичних пристроїв, зокрема, ходунків, ліжок-підйомників, електричних підйомників тощо.
Також Фондом здійснюється оплата післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, фінансуються витрати на проїзд потерпілих до підприємств, що здійснюють виготовлення, поставку і післягарантійний ремонт засобів реабілітації.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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