пятница, 2 августа 2019 г.

Із талантами і креативом!

Чим же ваша «Вітамінка» заслуговує на таку увагу до себе? – запитали якось в мене заїжджі знайомі. Відповідати було  зовсім просто, оскільки саме туди повела їх обідати, саме звідти потім вони поверталися усміхненими і задоволеними.



Бо і насолодилися, і борщу українського наїлися, і салатів, закусивши кондитерською групою. На всі смаки й уподобання.
Крім того, гостей Сновська оточила атмосфера затишку і приязності, культурної поведінки всього персоналу на чолі з творчою і чарівною завідуючою Любов’ю Теліман. А одними з головних  помічників Любові Степанівни є її донька Вікторія та Ірина Лебідь. Професійні, комунікабельні, креативні і просто красуні – піднімають марку «Вітамінки» на ще більш досконалий рівень.
І взагалі, вони – супер!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора 
Автор: на
Ярлыки:

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