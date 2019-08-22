четверг, 22 августа 2019 г.

Навчальні заклади до нового навчального року готові

Надворі кінець серпня… Дні стають коротшими, повітря прохолоднішим, а на деревах з’являється все більше жовтого та багряного листя. Ця пора свідчить про те, що зовсім скоро діти повернуться за шкільні парти, а дехто переступить шкільний поріг вперше.
Про початок нового навчального року та підготовку до нього шкіл, ми поговорили із заступником міського голови, начальником управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Оленою Коваленко.



– Олено Іванівно, чи всі навчальні заклади готові до навчального року?
– Так, всі 13 закладів готові до початку року. У кожній школі виконано поточні ремонти. У Сновській ЗОШ №1 оновлено фасад приміщення, пофарбовано і фасад Петрівського НВК. У Кучинівській, Тихоновицькій та Сновській ЗОШ №2 і досі тривають роботи по встановленню внутрішніх туалетів, які, можливо, не вдасться завершити до першого вересня. Триває і будівництво їдальні у гімназії. Нагадаю, що воно розраховане на три черги. До кінця року має завершитися друга, а з початком нового року розпочатися третя, вже завершальна стадія, на якій проводитимуться внутрішні роботи та встановлення необхідного обладнання. 
– А як щодо першого класу, який навчається за програмою Нової української школи (НУШ)?
– В цьому році за парти сядуть 203 першокласники, це 13 класів. Всі вони забезпечені новими партами, стільцями, комп’ютерною технікою (ноутбук, проектор, екран), дидактичним матеріалом. У вересні планується придбати для дітей також музичні інструменти, інтерактивну дошку та конструктор «Лего».
– Цього року не планується закриття якоїсь зі шкіл району?
– Ні. У кожній школі навчається не менше 45 дітей, тому про закриття жодної мова не йде.
–  Кількість опорних шкіл лишається такою ж, як минулого року?
– Так, це три школи: Сновська ЗОШ №1, гімназія та Петрівський НВК.
– Чи планується закупівля нових автобусів?
– У нашому автопарку наразі 14 автобусів, які здійснюють 13 рейсів, протяжністю 1387 кілометрів щодня. Нових автобусів цього року не буде, а ті, що є, ми підремонтували.
– Зараз багато розмов щодо необхідності щеплень у дітей. Чи прийматимуть до школи тих, у кого їх немає?
– Кожна дитина обов’язково повинна мати медичну довідку із зазначенням необхідних щеплень. Проте офіційної постанови щодо цього питання немає. Тому поки що виключно від батьків  залежить здоров’я їх дітей.
– Цього року перше вересня припадає на неділю. Коли ж відбудеться свято Першого дзвоника?
– Коли саме проводити святкову лінійку – першого чи другого вересня, обиратимуть самі керівники закладів. З боку відділу освіти мають бути лише рекомендації з приводу тієї чи іншої дати. Скоріше за все, свято відбудеться у понеділок, другого вересня. Це будуть короткі лінійки у вигляді флешмобів або ігор, які набагато більше зацікавлюють та подобаються учням, аніж традиційні заходи.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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