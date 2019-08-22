Навчальні заклади до нового навчального року готові

Надворі кінець серпня… Дні стають коротшими, повітря прохолоднішим, а на деревах з’являється все більше жовтого та багряного листя. Ця пора свідчить про те, що зовсім скоро діти повернуться за шкільні парти, а дехто переступить шкільний поріг вперше.
Про початок нового навчального року та підготовку до нього шкіл, ми поговорили із заступником міського голови, начальником управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Оленою Коваленко.
– Олено Іванівно, чи всі навчальні заклади готові до навчального року?
– Так, всі 13 закладів готові до початку року. У кожній школі виконано поточні ремонти. У Сновській ЗОШ №1 оновлено фасад приміщення, пофарбовано і фасад Петрівського НВК. У Кучинівській, Тихоновицькій та Сновській ЗОШ №2 і досі тривають роботи по встановленню внутрішніх туалетів, які, можливо, не вдасться завершити до першого вересня. Триває і будівництво їдальні у гімназії. Нагадаю, що воно розраховане на три черги. До кінця року має завершитися друга, а з початком нового року розпочатися третя, вже завершальна стадія, на якій проводитимуться внутрішні роботи та встановлення необхідного обладнання.
– А як щодо першого класу, який навчається за програмою Нової української школи (НУШ)?
– В цьому році за парти сядуть 203 першокласники, це 13 класів. Всі вони забезпечені новими партами, стільцями, комп’ютерною технікою (ноутбук, проектор, екран), дидактичним матеріалом. У вересні планується придбати для дітей також музичні інструменти, інтерактивну дошку та конструктор «Лего».
– Цього року не планується закриття якоїсь зі шкіл району?
– Ні. У кожній школі навчається не менше 45 дітей, тому про закриття жодної мова не йде.
– Кількість опорних шкіл лишається такою ж, як минулого року?
– Так, це три школи: Сновська ЗОШ №1, гімназія та Петрівський НВК.
– Чи планується закупівля нових автобусів?
– У нашому автопарку наразі 14 автобусів, які здійснюють 13 рейсів, протяжністю 1387 кілометрів щодня. Нових автобусів цього року не буде, а ті, що є, ми підремонтували.
– Зараз багато розмов щодо необхідності щеплень у дітей. Чи прийматимуть до школи тих, у кого їх немає?
– Кожна дитина обов’язково повинна мати медичну довідку із зазначенням необхідних щеплень. Проте офіційної постанови щодо цього питання немає. Тому поки що виключно від батьків залежить здоров’я їх дітей.
– Цього року перше вересня припадає на неділю. Коли ж відбудеться свято Першого дзвоника?
– Коли саме проводити святкову лінійку – першого чи другого вересня, обиратимуть самі керівники закладів. З боку відділу освіти мають бути лише рекомендації з приводу тієї чи іншої дати. Скоріше за все, свято відбудеться у понеділок, другого вересня. Це будуть короткі лінійки у вигляді флешмобів або ігор, які набагато більше зацікавлюють та подобаються учням, аніж традиційні заходи.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Про початок нового навчального року та підготовку до нього шкіл, ми поговорили із заступником міського голови, начальником управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Оленою Коваленко.
– Олено Іванівно, чи всі навчальні заклади готові до навчального року?
– Так, всі 13 закладів готові до початку року. У кожній школі виконано поточні ремонти. У Сновській ЗОШ №1 оновлено фасад приміщення, пофарбовано і фасад Петрівського НВК. У Кучинівській, Тихоновицькій та Сновській ЗОШ №2 і досі тривають роботи по встановленню внутрішніх туалетів, які, можливо, не вдасться завершити до першого вересня. Триває і будівництво їдальні у гімназії. Нагадаю, що воно розраховане на три черги. До кінця року має завершитися друга, а з початком нового року розпочатися третя, вже завершальна стадія, на якій проводитимуться внутрішні роботи та встановлення необхідного обладнання.
– А як щодо першого класу, який навчається за програмою Нової української школи (НУШ)?
– В цьому році за парти сядуть 203 першокласники, це 13 класів. Всі вони забезпечені новими партами, стільцями, комп’ютерною технікою (ноутбук, проектор, екран), дидактичним матеріалом. У вересні планується придбати для дітей також музичні інструменти, інтерактивну дошку та конструктор «Лего».
– Цього року не планується закриття якоїсь зі шкіл району?
– Ні. У кожній школі навчається не менше 45 дітей, тому про закриття жодної мова не йде.
– Кількість опорних шкіл лишається такою ж, як минулого року?
– Так, це три школи: Сновська ЗОШ №1, гімназія та Петрівський НВК.
– Чи планується закупівля нових автобусів?
– У нашому автопарку наразі 14 автобусів, які здійснюють 13 рейсів, протяжністю 1387 кілометрів щодня. Нових автобусів цього року не буде, а ті, що є, ми підремонтували.
– Зараз багато розмов щодо необхідності щеплень у дітей. Чи прийматимуть до школи тих, у кого їх немає?
– Кожна дитина обов’язково повинна мати медичну довідку із зазначенням необхідних щеплень. Проте офіційної постанови щодо цього питання немає. Тому поки що виключно від батьків залежить здоров’я їх дітей.
– Цього року перше вересня припадає на неділю. Коли ж відбудеться свято Першого дзвоника?
– Коли саме проводити святкову лінійку – першого чи другого вересня, обиратимуть самі керівники закладів. З боку відділу освіти мають бути лише рекомендації з приводу тієї чи іншої дати. Скоріше за все, свято відбудеться у понеділок, другого вересня. Це будуть короткі лінійки у вигляді флешмобів або ігор, які набагато більше зацікавлюють та подобаються учням, аніж традиційні заходи.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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