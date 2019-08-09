Бережіть хліб від пожеж

Під час жнивної кампанії 2019 року на хлібних масивах області виникло 3 пожежі (Борзнянський, Коропський та Носівський райони), внаслідок яких знищено 28 га зернових на корені.
Так, 22 липня о 10:28 до оперативно-координаційного центру УДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу посівів сільськогосподарських культур на полі загальною площею 130 га ПП “Червонянські аграрні інвестиції”, що біля с.Билка Коропського району. На місце пригоди оперативно було залучено сільських вогнеборців з Рождественського та Атюші, а також два відділення 9-го Державного пожежно-рятувального підрозділу УДСНС України у Чернігівській області. Спільними зусиллями об 11:00 вогонь було остаточно приборкано. Внаслідок пожежі знищено посіви жита на корені площею 10 га, шини причепа та 2 шини вантажного автомобіля КамАЗ-55102, пошкоджено окремі конструктивні елементи транспортного засобу. Попередня причина виникнення пожежі - налипання залишків рослинності на випускний колектор автомобіля. Жертв та постраждалих немає. Загалом на гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 13 чоловік, з яких від УДСНС в області - 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Основними причинами виникнення пожеж на хлібних ланах є необережне поводження з вогнем, навмисне випалювання стерні, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів.
Андрій ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
Так, 22 липня о 10:28 до оперативно-координаційного центру УДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу посівів сільськогосподарських культур на полі загальною площею 130 га ПП “Червонянські аграрні інвестиції”, що біля с.Билка Коропського району. На місце пригоди оперативно було залучено сільських вогнеборців з Рождественського та Атюші, а також два відділення 9-го Державного пожежно-рятувального підрозділу УДСНС України у Чернігівській області. Спільними зусиллями об 11:00 вогонь було остаточно приборкано. Внаслідок пожежі знищено посіви жита на корені площею 10 га, шини причепа та 2 шини вантажного автомобіля КамАЗ-55102, пошкоджено окремі конструктивні елементи транспортного засобу. Попередня причина виникнення пожежі - налипання залишків рослинності на випускний колектор автомобіля. Жертв та постраждалих немає. Загалом на гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 13 чоловік, з яких від УДСНС в області - 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Основними причинами виникнення пожеж на хлібних ланах є необережне поводження з вогнем, навмисне випалювання стерні, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів.
Андрій ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
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