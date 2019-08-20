Коли за роботу беруться майстри

Дуже важко наразі виживати без чоловічої, а тим більше – фахової сили. Ось і нам вкотре наробилося клопоту з майном. Цього разу зламалася щойно встановлена хвіртка.
З інкрустацією. Кована. Щоб полагодити її, на поміч прийшли майстровиті працівники локомотивного депо «Сновськ» (в.о. директора Сергій Котляревський).
Робота в руках зварювальника Віталія Довгаля і слюсаря Миколи Булденка (трудовий стаж сягає 39 років) просто кипіла. Золоті у них руки і хист справжніх господарів. Їм не треба було пояснювати: де, що, як зварювати. Все зрозуміли з першого погляду.
Дякуємо! І раді, що є серед нас такі залізничники. Гордість Сновщини, гордість свого підприємства.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
З інкрустацією. Кована. Щоб полагодити її, на поміч прийшли майстровиті працівники локомотивного депо «Сновськ» (в.о. директора Сергій Котляревський).
Робота в руках зварювальника Віталія Довгаля і слюсаря Миколи Булденка (трудовий стаж сягає 39 років) просто кипіла. Золоті у них руки і хист справжніх господарів. Їм не треба було пояснювати: де, що, як зварювати. Все зрозуміли з першого погляду.
Дякуємо! І раді, що є серед нас такі залізничники. Гордість Сновщини, гордість свого підприємства.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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