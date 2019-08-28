28 липня - День боротьби з гепатитами

28 липня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами.
В Україні щорічно реєструється 11-14 тисяч нових випадків вірусних гепатитів. Найбільш розповсюдженими в Україні є віруси гепатитів А, В та С. На обліку в Сновській ЦРЛ перебуває 132 хворих на вірусні гепатити В і С. Вірус гепатиту В передається в результаті контакту з кров’ю або іншими рідинами організму інфікованої людини. Зараження може статися при нанесенні татуювань чи використанні лез для гоління або подібних предметів, заражених інфікованою кров’ю, в результаті повторного використання шприців та голок серед користувачів ін’єкційних наркотиків, при проведенні медичних або косметичних процедур, а також статевим шляхом.
Більшість людей не відчуває ніяких змін під час гострої стадії інфекції. Однак у деяких людей, які захворіли, хвороба протікає гостро з симптомами, що тривають кілька тижнів та включають жовтизну шкіри і очей, темну сечу, надмірну втому, нудоту, блювоту та біль в животі. В деяких людей з гострим гепатитом може розвинутись гостра печінкова недостатність, здатна призвести до смерті.
Вірус гепатиту В також може викликати хронічну інфекцію, яка згодом може розвинутися в цироз або рак печінки. Головним засобом профілактики гепатиту В є вакцинація.
Для профілактики гепатиту С необхідно: користуватись тільки власними зубними щітками, манікюрними ножицями, бритвами тощо. При зверненні до салонів краси, тату-салонів необхідно слідкувати, щоб майстер виконував всі маніпуляції в одноразових рукавичках та одноразовими інструментами, або мати власний набір для даних процедур. Потрібно уникати випадкових статевих зв’язків та не вживати наркотики.
Тому всім людям, які входять до групи ризику заразитися, рекомендується пройти скринінгове тестування на гепатити.
Лідія ОНИЩЕНКО,
лікар-дерматовенеролог
В Україні щорічно реєструється 11-14 тисяч нових випадків вірусних гепатитів. Найбільш розповсюдженими в Україні є віруси гепатитів А, В та С. На обліку в Сновській ЦРЛ перебуває 132 хворих на вірусні гепатити В і С. Вірус гепатиту В передається в результаті контакту з кров’ю або іншими рідинами організму інфікованої людини. Зараження може статися при нанесенні татуювань чи використанні лез для гоління або подібних предметів, заражених інфікованою кров’ю, в результаті повторного використання шприців та голок серед користувачів ін’єкційних наркотиків, при проведенні медичних або косметичних процедур, а також статевим шляхом.
Більшість людей не відчуває ніяких змін під час гострої стадії інфекції. Однак у деяких людей, які захворіли, хвороба протікає гостро з симптомами, що тривають кілька тижнів та включають жовтизну шкіри і очей, темну сечу, надмірну втому, нудоту, блювоту та біль в животі. В деяких людей з гострим гепатитом може розвинутись гостра печінкова недостатність, здатна призвести до смерті.
Вірус гепатиту В також може викликати хронічну інфекцію, яка згодом може розвинутися в цироз або рак печінки. Головним засобом профілактики гепатиту В є вакцинація.
Для профілактики гепатиту С необхідно: користуватись тільки власними зубними щітками, манікюрними ножицями, бритвами тощо. При зверненні до салонів краси, тату-салонів необхідно слідкувати, щоб майстер виконував всі маніпуляції в одноразових рукавичках та одноразовими інструментами, або мати власний набір для даних процедур. Потрібно уникати випадкових статевих зв’язків та не вживати наркотики.
Тому всім людям, які входять до групи ризику заразитися, рекомендується пройти скринінгове тестування на гепатити.
Лідія ОНИЩЕНКО,
лікар-дерматовенеролог
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