Аналіз травматизму і професійної захворюваності та підходи до їх профілактики обговорили на нараді

Відповідно до аналітичних даних Фонду соціального страхування України упродовж І півріччя цього року загалом по Україні кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 2,1%, кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 9,2%, кількість професійних захворювань збільшилась на 31%.
Про це повідомили на селекторній нараді за підсумками аналізу нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також стану їх профілактики упродовж січня–червня 2019 року. Захід відбувся під головуванням начальника управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду Сергія Таровика, участь у нараді взяли начальники профільних відділів, керівники управлінь виконавчої дирекції в областях та місті Києві, представник розробника програмного забезпечення з обліку страхових випадків.
За словами начальника управління профілактики страхових випадків Сергія Таровика, тенденція до зростання чисельності діагностованих професійних захворювань здебільшого пов’язана із недосконалістю механізмів і робочого інструменту в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів, де зафіксовано 83,9% усіх профзахворювань. Водночас, по окремим підприємствам існує проблема недостатніх даних щодо конкретних причин та обставин, які призвели до порушення санітарно-гігієнічних норм і спровокували професійне захворювання.
«Деталізація та всебічний аналіз усіх обставин, що призвели до страхового випадку, є запорукою створення безпечних і здорових умов праці, усунення ризиків. На жаль, під час розслідувань не завжди вдається з’ясувати, яка саме ланка технологічного процесу, який конкретний інструмент тощо стали причиною захворювання. У свою чергу, надто широке визначення проблеми не дає можливості розробити дієві заходи для недопущення подібних випадків у майбутньому. Тому одним із важливих кроків, які мають реалізувати страхові експерти з охорони праці Фонду, є підвищення вимог до заповнення актів з розслідування страхових випадків – причини мають бути визначені максимально чітко, а їх усунення, як і раніше, буде відслідковуватись», – говорить Сергій Таровик.
На нараді зазначили, що страхові експерти з охорони праці Фонду соціального страхування України за підсумками перших шести місяців цього року перевиконали визначений план роботи. Так, план участі в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах виконано на 119% (реалізовано на 3,6 тис. підприємствах), інформаційно-роз’яснювальна робота виконана на 282% від плану (5,7 тис. заходів) тощо.
Також під час заходу було обговорено нововведення у роботі програми обліку нещасних випадків і профзахворювань, інтегрованої до Єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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