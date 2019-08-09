Будівництво Тур’янської амбулаторії триває

З першого травня у Тур’ї розпочалося будівництво нової сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря). Фінансування здійснюється згідно з президентськоїю програмою «Сільська медицина» (90% фінансування передбачено з державного бюджету, 10% – з міського).
Валерій Таргонський, виконроб даного будівництва розповів, що замовником об’єкту стало Управління капітального будівництва Чернігівської обласної адміністрації. Підрядником – ТОВ «РЕМБУД КОМ».
– Будівництво проходить без жодних проблем, – повідомляє виконроб. – Вже в листопаді воно має бути цілковито завершеним. Наша команда працює злагоджено та активно, тому в дані нам строки маємо вкластися. Сьогодні (станом на друге серпня) завершуємо пропитку даху антисептиком антипірином. Вже привезли металопластикові вікна, які в найближчий час будуть встановлені.
Прокоментував будівництво нової амбулаторії і сімейний лікар Володимир Цуприк:
– Звичайно, дуже добре, що в селі розпочали нове будівництво. Та особисто мене, як лікаря, який трудиться тут усе життя, бентежать три питання. По-перше, чому почали будувати нову амбулаторію, а не зайнялися капітальним ремонтом старого приміщення? По-друге, чому вона будується без житла для лікаря? Мені залишилося пропрацювати до виходу на пенсію лише п’ять років. Не думаю, що молодь приїде працювати в село, якщо тут не буде житла. По-третє, чому куплені для амбулаторій автомобілі і досі стоять у гаражі адміністрації? А нам доводиться їздити на виклики машиною, якій уже більше тридцяти років.
Погоджується з сімейним лікарем і в.о. старости Тамара Мартиненко:
– Дуже добре, що будівництво проходить швидко. Люди спочатку скептично поставилися до інформації щодо нової амбулаторії. Багато тур’янців вважали, що все закінчиться після зведення фундаменту, проте, як бачимо, вони помилялися. Будівельники працюють наполегливо та якісно. Сподіваємося, що вони встигнуть завершити роботи до запланованої дати.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Валерій Таргонський, виконроб даного будівництва розповів, що замовником об’єкту стало Управління капітального будівництва Чернігівської обласної адміністрації. Підрядником – ТОВ «РЕМБУД КОМ».
– Будівництво проходить без жодних проблем, – повідомляє виконроб. – Вже в листопаді воно має бути цілковито завершеним. Наша команда працює злагоджено та активно, тому в дані нам строки маємо вкластися. Сьогодні (станом на друге серпня) завершуємо пропитку даху антисептиком антипірином. Вже привезли металопластикові вікна, які в найближчий час будуть встановлені.
Прокоментував будівництво нової амбулаторії і сімейний лікар Володимир Цуприк:
– Звичайно, дуже добре, що в селі розпочали нове будівництво. Та особисто мене, як лікаря, який трудиться тут усе життя, бентежать три питання. По-перше, чому почали будувати нову амбулаторію, а не зайнялися капітальним ремонтом старого приміщення? По-друге, чому вона будується без житла для лікаря? Мені залишилося пропрацювати до виходу на пенсію лише п’ять років. Не думаю, що молодь приїде працювати в село, якщо тут не буде житла. По-третє, чому куплені для амбулаторій автомобілі і досі стоять у гаражі адміністрації? А нам доводиться їздити на виклики машиною, якій уже більше тридцяти років.
Погоджується з сімейним лікарем і в.о. старости Тамара Мартиненко:
– Дуже добре, що будівництво проходить швидко. Люди спочатку скептично поставилися до інформації щодо нової амбулаторії. Багато тур’янців вважали, що все закінчиться після зведення фундаменту, проте, як бачимо, вони помилялися. Будівельники працюють наполегливо та якісно. Сподіваємося, що вони встигнуть завершити роботи до запланованої дати.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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