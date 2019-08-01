Грудне вигодовування: основні рекомендації, користь для дитини і матері

Із першого серпня в КНП «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області проводить обласний тиждень підтримки грудного вигодовування під девізом: «Розширюючи права та можливості батьків, сприяємо грудному вигодовуванню!»
У жовтні 2018 року МОЗ України Сновській ЦРЛ було підтверджено статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».
З молоком матері немовля отримує поживні речовини та вітаміни, а також антитіла – захист від хвороб. Грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку немовляти, а також закладає основу для подальшого інтелектуального розвитку. Від грудного вигодовування отримують користь і матері, у яких знижується ризик розвитку раку молочної залози, раку яєчників та діабету.
Переваги грудного вигодовування для дитини: збалансований раціон і поживні речовини; захист від хвороб; інтелектуальний розвиток.
Переваги грудного вигодовування для матері: захист від небезпечних хвороб; психічне здоров’я; посилення емоційного зв’язку з дитиною; безпека і комфорт; природна контрацепція.
Годування дітей грудного і раннього віку сприяє їх найкращому життєвому старту, здоровому росту і розвитку, зниженню видатків на охорону здоров’я, дає економічні переваги як для окремих сімей, так і на національному рівні.
Людмила ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
районний акушер-гінеколог
У жовтні 2018 року МОЗ України Сновській ЦРЛ було підтверджено статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».
З молоком матері немовля отримує поживні речовини та вітаміни, а також антитіла – захист від хвороб. Грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку немовляти, а також закладає основу для подальшого інтелектуального розвитку. Від грудного вигодовування отримують користь і матері, у яких знижується ризик розвитку раку молочної залози, раку яєчників та діабету.
Переваги грудного вигодовування для дитини: збалансований раціон і поживні речовини; захист від хвороб; інтелектуальний розвиток.
Переваги грудного вигодовування для матері: захист від небезпечних хвороб; психічне здоров’я; посилення емоційного зв’язку з дитиною; безпека і комфорт; природна контрацепція.
Годування дітей грудного і раннього віку сприяє їх найкращому життєвому старту, здоровому росту і розвитку, зниженню видатків на охорону здоров’я, дає економічні переваги як для окремих сімей, так і на національному рівні.
Людмила ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
районний акушер-гінеколог
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