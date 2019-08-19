5,8 тис. потерпілих на виробництві пройшли лікування та реабілітацію за кошти Фонду

Фонд соціального страхування України фінансує послуги з лікування в закладах охорони здоров’я та подальшої медичної реабілітації для всіх застрахованих осіб, які отримали травми або профзахворювання на виробництві з метою якнайшвидшого відновлення їх здоров’я.
За даними першого півріччя 2019 року у закладах охорони здоров’я було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 5 762 особи, які травмувались під час трудової діяльності чи в яких було діагностовано професійне захворювання. Серед них 234 є внутрішньо переміщеними особами.
Зокрема, Фонд профінансував для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань здійснення оперативних втручань, проведення діагностики, ендопротезування тощо.
Нагадаємо, за кошти Фонду соціального страхування України здійснюється лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я, або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної МСЕК потреби.
Крім того, Фонд здійснює для таких осіб фінансування необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Також на час лікування застрахованій особі призначається допомога по тимчасовій втраті працездатності, яка, незалежно від тривалості страхового стажу, виплачується Фондом в розмірі 100% середнього заробітку (оподатковуваного доходу), починаючи з шостого дня непрацездатності. Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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