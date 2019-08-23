Спартакіада пам’яті В.Михальченка

17 серпня в с.Стара Рудня відбулася районна спартакіада на честь загиблого воїна-афганця Василя Михальченка. До учасників змагань звернувся голова районної Спілки ветеранів Афганістану Геннадій Павленко, який зі своїми побратимами Петром Сєріньким та Миколою Посудевським приїхали відвідати могилу В.Михальченка.
Разом з учасниками змагань та присутніми хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблого, а також висловили подяку учасникам змагань. Вони розпочалися зі стрільби з пневматичної гвинтівки та підтягування на поперечині. Цього разу перше місце серед жінок виборола Галина Данильченко, представниця Тур’ї, вибивши 26 очок з 30 можливих. На одне очко менше у Альони Горбик (с.Тихоновичі), яка посіла друге місце, на третьому – Олександра Кеня (с.Ст. Рудня). Серед чоловіків перше місце здобув Сергій Колотуша (с.Тихоновичі), у якого 27 очок, Богдан Крупський (с.Тур’я) виборов друге, на третьому - Сергій Мося (с.Ст.Рудня).
У підтягуванні на поперечині вже вкотре представники команди с.Тур’я Сергій Мартиненко і Едуард Толпа виборюють, відповідно, перше та друге місце. Третє місце здобули два учасники змагань – Сергій Мося (с.Ст.Рудня) та Леонід Роговенко (с.Тихоновичі), який брав участь не тільки у підтягуванні на поперечині, а й у змаганнях з шашок. Разом з Альоною Горбик вибороли перше командне місце. На другому – команда з Тур’ї у складі Юрія Пушкаря та Марії Лащенко. Михайло Михальченко і Анна Пряхіна (с.Ст.Рудня) - на третьому. Команда с.Тур’я у змаганнях з міні-футболу посіла перше місце, а з паркового волейболу – третє. У команди з Тихонович перше місце з паркового волейболу і третє – з міні-футболу. Представники команди зі Старої Рудні здобули друге місце з паркового волейболу та міні-футболу.
У загальному підсумку команди Тур’ї та Тихонович набрали однакову кількість очок. Але тихоновичани з п’яти видів змагань вибороли три перші місця, а тур’янці два. Тому згідно з Положенням про змагання команда с.Тихоновичі на першому місці, друге – у команди с.Тур’я, а господарі майданчика с.Ст.Рудня - на третьому.
Команда-переможець нагороджена перехідним кубком, грамотами та медалями. Медалі та грамоти від Сновської ВФСТ «Колос» отримали також учасники, які вибороли друге та третє місце.
Крім того, команда с.Тихоновичі від районної Спілки ветеранів Афганістану за перше місце отримала приз, а команди, які вибороли призові місця, від голови Спілки ветеранів Афганістану України, генерал-майора, героя України С.Червонописького - Почесні грамоти.
Г.САЛАТА, голова Сновської МО ВФСТ «Колос»
Разом з учасниками змагань та присутніми хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблого, а також висловили подяку учасникам змагань. Вони розпочалися зі стрільби з пневматичної гвинтівки та підтягування на поперечині. Цього разу перше місце серед жінок виборола Галина Данильченко, представниця Тур’ї, вибивши 26 очок з 30 можливих. На одне очко менше у Альони Горбик (с.Тихоновичі), яка посіла друге місце, на третьому – Олександра Кеня (с.Ст. Рудня). Серед чоловіків перше місце здобув Сергій Колотуша (с.Тихоновичі), у якого 27 очок, Богдан Крупський (с.Тур’я) виборов друге, на третьому - Сергій Мося (с.Ст.Рудня).
У підтягуванні на поперечині вже вкотре представники команди с.Тур’я Сергій Мартиненко і Едуард Толпа виборюють, відповідно, перше та друге місце. Третє місце здобули два учасники змагань – Сергій Мося (с.Ст.Рудня) та Леонід Роговенко (с.Тихоновичі), який брав участь не тільки у підтягуванні на поперечині, а й у змаганнях з шашок. Разом з Альоною Горбик вибороли перше командне місце. На другому – команда з Тур’ї у складі Юрія Пушкаря та Марії Лащенко. Михайло Михальченко і Анна Пряхіна (с.Ст.Рудня) - на третьому. Команда с.Тур’я у змаганнях з міні-футболу посіла перше місце, а з паркового волейболу – третє. У команди з Тихонович перше місце з паркового волейболу і третє – з міні-футболу. Представники команди зі Старої Рудні здобули друге місце з паркового волейболу та міні-футболу.
У загальному підсумку команди Тур’ї та Тихонович набрали однакову кількість очок. Але тихоновичани з п’яти видів змагань вибороли три перші місця, а тур’янці два. Тому згідно з Положенням про змагання команда с.Тихоновичі на першому місці, друге – у команди с.Тур’я, а господарі майданчика с.Ст.Рудня - на третьому.
Команда-переможець нагороджена перехідним кубком, грамотами та медалями. Медалі та грамоти від Сновської ВФСТ «Колос» отримали також учасники, які вибороли друге та третє місце.
Крім того, команда с.Тихоновичі від районної Спілки ветеранів Афганістану за перше місце отримала приз, а команди, які вибороли призові місця, від голови Спілки ветеранів Афганістану України, генерал-майора, героя України С.Червонописького - Почесні грамоти.
Г.САЛАТА, голова Сновської МО ВФСТ «Колос»
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