пятница, 2 августа 2019 г.

Об`єдналися і допомогли!

І це правда! І це довела минула публікація в районці...
Після виходу в нашій газеті матеріалу «Солодкої ягоди лише жменька… Гіркої – двоє відер!», де йшлося про інваліда Світлану М’ятенко, цю хвору жінку вже відвідало декілька жителів Сновська. Знайшли адресу і привезли гроші:  хто – триста, хто – двісті, чотириста гривень.
Не залишився осторонь людської біди і приватний підприємець Рубен  Гзирбалян.



Відразу відгукнувся на пропозицію підставити плече і відвіз  Світлані Володимирівні тисячу гривень.  А ще пообіцяв декілька разів на тиждень хліб і булочки завозити безкоштовно. А ми ж як?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Гроші прохання перераховувати за реквізитами «Ощадбанку»
Банк отримувача:  ТВБВ №10024/0131 філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» 
ЄДРПО 09353504
МФО  353553
Отримувач:  Мятенко Світлана Володимирівна
ЄДРПО отримувача:  2351511683
Розрахунковий рахунок отримувача: 26200500053893
Призначення платежу: допомога на лікування.
Автор: на
Ярлыки:

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