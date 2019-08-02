Об`єдналися і допомогли!

І це правда! І це довела минула публікація в районці...
Після виходу в нашій газеті матеріалу «Солодкої ягоди лише жменька… Гіркої – двоє відер!», де йшлося про інваліда Світлану М’ятенко, цю хвору жінку вже відвідало декілька жителів Сновська. Знайшли адресу і привезли гроші: хто – триста, хто – двісті, чотириста гривень.
Не залишився осторонь людської біди і приватний підприємець Рубен Гзирбалян.
Відразу відгукнувся на пропозицію підставити плече і відвіз Світлані Володимирівні тисячу гривень. А ще пообіцяв декілька разів на тиждень хліб і булочки завозити безкоштовно. А ми ж як?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Гроші прохання перераховувати за реквізитами «Ощадбанку»
Банк отримувача: ТВБВ №10024/0131 філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк»
ЄДРПО 09353504
МФО 353553
Отримувач: Мятенко Світлана Володимирівна
ЄДРПО отримувача: 2351511683
Розрахунковий рахунок отримувача: 26200500053893
Призначення платежу: допомога на лікування.
Після виходу в нашій газеті матеріалу «Солодкої ягоди лише жменька… Гіркої – двоє відер!», де йшлося про інваліда Світлану М’ятенко, цю хвору жінку вже відвідало декілька жителів Сновська. Знайшли адресу і привезли гроші: хто – триста, хто – двісті, чотириста гривень.
Не залишився осторонь людської біди і приватний підприємець Рубен Гзирбалян.
Відразу відгукнувся на пропозицію підставити плече і відвіз Світлані Володимирівні тисячу гривень. А ще пообіцяв декілька разів на тиждень хліб і булочки завозити безкоштовно. А ми ж як?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Гроші прохання перераховувати за реквізитами «Ощадбанку»
Банк отримувача: ТВБВ №10024/0131 філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк»
ЄДРПО 09353504
МФО 353553
Отримувач: Мятенко Світлана Володимирівна
ЄДРПО отримувача: 2351511683
Розрахунковий рахунок отримувача: 26200500053893
Призначення платежу: допомога на лікування.
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