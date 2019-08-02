Центральний пляж – комфортне місце для відпочинку

Перший літній місяць для сновчан виявився досить непростим. Все тому, що стовпчики термометра чи не кожного дня підіймалися вище 30 градусів у тіні, не говорячи про температуру на сонці. Від спеки люди рятувалися по-різному: старалися рідше виходити вдень на вулицю, вмикали кондиціонери, вживали охолоджуючі напої і морозиво та, звичайно ж, більшість свого часу проводили поблизу водойм.
Липень, на жаль, теплом радував не часто, тому коли в останні липневі дні на вулиці потеплішало, люди масово ринули на річки, аби вдосталь позагорати та накупатися.
У Сновську та районі місць для купання достатньо. У містян одним із найпопулярніших зон такого відпочинку є Центральний пляж. Навіть у будній день, в полудень, коли сонце припікає найбільше, на пляжі яблуку ніде впасти. Люди купаються, загорають на сонечку, читають у затінку парасоль книги, грають в ігри, загалом всі, від малого до великого, знаходять собі заняття.
Центральний пляж має не погане облаштування. На ньому чисто, встановлені контейнери для сміття (помітила, що вивозять його звідти часто, бо переповнених баків не було. - Авт).
На пляжі встановлено роздягальні, лавки, маленьку альтанку, місця для мангалів, а для тих, хто любить активний відпочинок – невеличкий спортивний майданчик.
На запитання: «Чи комфортно тут відпочивати?» всі люди, як один, стверджують – «Дуже комфортно!».
А от чи безпечно, ми поцікавилися у лікаря-епідеміолога Людмили Первакової:
– У зонах відпочинку в літній час, згідно з планом моніторингу, вода перевіряється один раз на місяць. Зокрема, ретельно досліджується її хімічний та мікробіологічний стан. Із впевненістю можу сказати, що на наших пляжах вода повністю відповідає санітарним нормам та є абсолютно безпечною для купання.
Щоб відпочинок приносив лише задоволення та хороші емоції, не варто забувати та нехтувати правилами безпечної поведінки на воді.
Пам’ятайте: діти повинні купатися лише під наглядом дорослих; вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків; не купайтеся та не пірнайте у незнайомих місцях; не треба купатися довго, краще це робити кілька разів по 20-30 хв.; не слід купатися наодинці; не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам не знайома; не вживайте спиртних напоїв під час купання.
Насолоджуйтесь останніми днями липня та вдосталь накупайтеся, адже вже у п’ятницю (2 серпня) відзначається свято пророка Іллі. У народі вважається, що купатися в цей день та після нього вже не можна.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Липень, на жаль, теплом радував не часто, тому коли в останні липневі дні на вулиці потеплішало, люди масово ринули на річки, аби вдосталь позагорати та накупатися.
У Сновську та районі місць для купання достатньо. У містян одним із найпопулярніших зон такого відпочинку є Центральний пляж. Навіть у будній день, в полудень, коли сонце припікає найбільше, на пляжі яблуку ніде впасти. Люди купаються, загорають на сонечку, читають у затінку парасоль книги, грають в ігри, загалом всі, від малого до великого, знаходять собі заняття.
Центральний пляж має не погане облаштування. На ньому чисто, встановлені контейнери для сміття (помітила, що вивозять його звідти часто, бо переповнених баків не було. - Авт).
На пляжі встановлено роздягальні, лавки, маленьку альтанку, місця для мангалів, а для тих, хто любить активний відпочинок – невеличкий спортивний майданчик.
На запитання: «Чи комфортно тут відпочивати?» всі люди, як один, стверджують – «Дуже комфортно!».
А от чи безпечно, ми поцікавилися у лікаря-епідеміолога Людмили Первакової:
– У зонах відпочинку в літній час, згідно з планом моніторингу, вода перевіряється один раз на місяць. Зокрема, ретельно досліджується її хімічний та мікробіологічний стан. Із впевненістю можу сказати, що на наших пляжах вода повністю відповідає санітарним нормам та є абсолютно безпечною для купання.
Щоб відпочинок приносив лише задоволення та хороші емоції, не варто забувати та нехтувати правилами безпечної поведінки на воді.
Пам’ятайте: діти повинні купатися лише під наглядом дорослих; вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків; не купайтеся та не пірнайте у незнайомих місцях; не треба купатися довго, краще це робити кілька разів по 20-30 хв.; не слід купатися наодинці; не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам не знайома; не вживайте спиртних напоїв під час купання.
Насолоджуйтесь останніми днями липня та вдосталь накупайтеся, адже вже у п’ятницю (2 серпня) відзначається свято пророка Іллі. У народі вважається, що купатися в цей день та після нього вже не можна.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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